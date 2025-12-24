国务顾问出席“职业年”总结大会

消息称，哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃、劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃、教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃、科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、“阿玛纳特”党执行秘书达吾列特·卡热拜出席了大会。

叶尔兰·卡林指出，托卡耶夫总统正在系统地推行旨在建立社会劳动文化，提高劳动职业的地位的政策。

- 今年，在“职业年”的框架下，国家元首在总统府特别接见并表彰了能源工作者、救援人员、教师、石油工人、医生、水利管理人员和农业专家。总体而言，今年根据总统令，约有1300名劳动者获得了国家奖项。所有这些都是旨在表彰辛勤工作的重要举措。这表明，劳动者是国家政策的重点关注对象。-他说。

国务顾问表示，尊重劳动、维护世代传承、支持青年劳动者仍然是国家政策的优先事项。

- “职业年”表明，我们的社会重视劳动。在人民心中，那些为国家带来真正利益的人受到尊重和敬仰。对专业人士的颂扬将在未来继续下去。-他说。

活动期间，各职业优秀代表获得了国家级奖项。

与会者指出，国家采取的各项措施有助于提升劳动者在社会中的作用，并推动了各行各业的广泛发展。隆重举行的“劳动职业年”成果表彰仪式，再次体现了国家对那些以辛勤劳动为国家发展做出巨大贡献的劳动者的专业精神和责任感给予应有的尊重。

