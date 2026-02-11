国务顾问：新宪法草案可称为“人民的宪法”

据他介绍，新宪法文本是在历时半年的社会讨论基础上形成的。自两周前正式公布以来，该草案在社会各界引发广泛讨论，其间共收到来自民众的约1万条建议。

这一数字充分表明，宪法文本经历了多层面的深入讨论，也反映出社会公众对国家改革议程的高度关注和积极参与。

—在新宪法草案公布后，根据新收到的意见建议，我们进一步补充完善了部分条款，并进行了系统梳理和编辑。对于公众提出的疑问和批评意见，委员会成员都在第一时间作出回应和解释。通过这一方式，我们建立了与社会之间的有效反馈机制，切实贯彻了国家元首提出的“倾听型国家”原则，并最大程度吸纳了公民提出的合理建议，-卡林表示。

他强调，所有具有系统性和建设性的意见建议都已在宪法文本中得到体现。

—因此，鉴于该委员会由来自各地区、各领域的130名成员组成，运作过程公开透明，并充分吸收了数千名公民提出的实质性意见，我们完全有理由将这一新宪法草案称为“人民的宪法”。这体现了国家与社会同心协力、高度团结的新局面。我坚信，如果新宪法在全民公投中获得通过，它将不仅是一部法律文件，更将在理念和价值层面成为巩固社会团结的重要基石，-卡林强调。

卡林还特别指出，新宪法以国家语言——哈萨克语作为原始起草语言，并立足国家和民族利益进行系统构建。为此，法学专家与语言学家围绕术语规范和文本表述开展了大量细致工作。

—在出现理解分歧时，新宪法草案的国家语言文本将作为权威解释依据。我们进一步明确了宪法规范的内涵，消除了可能引发不同理解和裁量的模糊表述。这只是整体工作中的一部分，虽然外界未必关注，却至关重要。正是基于这些努力，新基本法文本才最终形成一份表述清晰、结构严密、具有权威性的法律文件，-卡林总结道。

【编译：阿遥】