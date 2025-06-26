跨国文化遗产新发现：哈萨克档案现身立陶宛

此次发现的档案包括1975年在维尔纽斯举办的“哈萨克电影日”活动资料，以及以沙肯·艾曼诺夫哈萨克国家电影制片厂代表团访问立陶宛的相关记录。

此外，档案中还包括哈萨克苏维埃社会主义共和国人民艺术家努尔穆罕·詹图林和阿拜国家奖获得者、著名导演苏尔坦·科日科夫与立陶宛观众见面的相关资料。

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在立陶宛发现的档案还记录了苏联时期立陶宛专家参与前阔克舍套州垦荒开发的情况。他们曾在校外营地、医疗机构、建筑工程等领域工作，并接触了哈萨克民族的文化、传统与生活方式，这些内容为研究两国间的历史联系提供了宝贵线索。

本次调研由历史学副博士、哈萨克斯坦国家电影与音像档案中央国家档案馆副馆长萨吾列·萨塔耶娃负责。在出访期间，她访问了立陶宛的维尔纽斯、考纳斯和克莱佩达等城市的中央国家档案馆。

在与立陶宛地方档案馆领导的会晤中，双方还探讨了未来合作前景，并就举办联合摄影展达成一致。该展览将聚焦19世纪末至20世纪初哈萨克和立陶宛女性的形象与生活风貌。

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【编译：达娜】