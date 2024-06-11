韩国总统尹锡悦访问哈国：关于他我们都知道些什么？

对于这位韩国总统的信息，哈通社进行了一些收集整理，以供读者了解。

尹锡悦是谁？

大韩民国现任总统尹锡悦1960年12月18日出生于首尔的一个教师家庭。 1983年获得首尔大学学士学位，1988年获得硕士学位。 1991年取得律师证。1994年完成司法研修院第23期课程。

从1994年到就任总统之前，尹锡悦一直在检察官办公室任职，仅在2002年至2003年期间在一家律师事务所短暂从事私人执业。 2007-2008年、2010-2012年在国家最高检察院工作。 2012-2013年，韩国国家情报院被指控操纵舆论、干预国家总统选举，引发巨大争议。尹锡悦率领特别调查组就此展开调查。 2017年，担任首尔中央地方检察厅厅长。 2019年7月，尹锡悦被任命为国家首席检察官。 2021年3月，尹锡悦辞职并参加总统选举。

从政历程

2021年7月，尹锡悦加入该国主要反对党——保守的国民力量党（在此之前，尹锡烈是政治独立人士，没有加入任何政党）。 2021年11月，他以48%的多数票赢得党内初选。

尹锡悦在2022年3月9日总统选举中的主要对手是共同民主党候选人李在明，和正义党的沈相奵。根据IPSOS、Korea Research和Hankook Research进行的选前民调显示，尹锡悦获胜的可能性很高（42.1%）。 37.1%的受访者准备投票给李在明，1.8%的受访者准备投票给沈相奵。与此同时，3月3日，国民之党候选人安哲秀（得票率7.4%）退出竞选，转而支持尹锡悦。

Фото: Jung Yeon-je

尹锡悦最终获得了48.56%的选票，略高于竞争对手李在明(47.83%)，成功当选总统。 77.1%的韩国选民参与了当年投票。

政治主张

尹锡悦的总统任期于2022年5月10日开始，当天他宣誓就任大韩民国第20任总统。

尹锡悦在大选中提出的竞选纲要内容主要包括：向公众提供经济适用房、建立数字政府、实现碳中和、保证平等的教育机会以及消除 COVID-19 大流行的后果。

军事上，尹锡悦计划加强与美国的联盟，增强韩国的军事能力，以便在受到朝鲜核威胁时能够实施先发制人的打击。

与此同时，尹锡悦宣布，他愿意与朝鲜签署和平条约，并在朝鲜同意削减核武库的情况下提供最大限度的财政支持。

尹锡悦表示，国际社会应维持对朝鲜的制裁，以迫使朝鲜完全放弃核武器。

此外，他主张扩大与中国的互利经济关系。

2023年9月9日在印度举行的G20峰会上，尹锡悦宣布向绿色气候基金追加3亿美元。韩国总统在今年的新年致辞中保证，人民的福利水平将提高，许多经济问题将得到解决。

Фото: Midjourney

今年4月9日在龙山总统府主持召开“半导体工作检查会议”期间，尹锡悦提出旨在抢占半导体市场优势的“人工智能半导体倡议”，宣称政府将力争韩国在AI技术领域跻身全球前三，并实现2030年全球系统半导体市占率超过10%的目标。为此，政府将大幅增加对AI半导体研发的投资力度，并设立大规模基金以支持AI半导体企业发展。同时，政府还将成立总统直属的“国家AI委员会”，促进该领域的官民合作。

尹锡悦还表示，将在人工智能和芯片方面投资超过190亿美元，以支持该国的半导体行业。据韩国联合通讯社报道，韩国总统计划于 2026 年在首尔附近开始建设一座工业园区，用于生产微芯片。

国际文传电讯社援引韩国央行数据报道，2024年1月至3月，韩国经济环比增长1.3%。这是自2021年第四季度以来的最大增幅。

尹锡悦承诺，即使执政的国民力量党在今年的国民议会（议会）选举中失败，改革也将继续进行。根据投票结果，主要反对党“共同民主党”及其支持者在300名议员的国会中赢得176个席位。与此同时，执政的人民力量党及其伙伴赢得了108个席位。

第一夫人

尹锡悦在2012年与妻子金建希结婚。她从事各种文化和展览活动的组织工作。

金建希积极参与国家的公共生活。去年，她访问了首尔盲人学校，向约40名学生表示祝贺，祝贺新学年的开始。

2023年，金建希还在广岛与日本首相夫人岸田裕子共进友好晚宴。韩国第一夫人表示相信韩日两国人民能够更加亲近、友好。

Фото: Office of the Prezident Republic of Korea

【编译：木合塔尔·木拉提】