国务顾问谈论国家库鲁尔泰大会：已成为国家发展的重要平台

-国家库鲁尔泰是哈萨克斯坦社会独特剪影，汇聚了知识分子、商界人士、人权捍卫者、民间活动家、专家学者等各界人士。因此，国家库鲁尔泰已成为国家元首就国家发展重大问题表达立场的另一个重要平台。-卡林写道。

他认为，托卡耶夫总统在国家库鲁尔泰上的讲话是对各工作部门和全体会议讨论、想法和倡议的迅速、系统回应和反馈。正因如此，国家元首在如此广泛的问题上全面详细地阐述了自己的立场，也得到了公众的积极回应——每个人都认为总统的讲话反映了他们的利益诉求。

此外，卡林还谈到了总统在本届国家库鲁尔泰大会上的讲话在意识形态领域的重要性，并指出了讲话中与经济有关的几个方面：

-首先，总统在阿特劳宣布了四项大规模基础设施倡议。其中之一是启动新的住房计划，包括为农村和县城居民、社会弱势群体提供利率不超过7%的房贷。同时，政府将成倍增加拥有购买权的租赁住房提供量。此外，还提出对至少1.2万公里的道路进行维修和建设，这将是独立哈萨克斯坦历史上的一项纪录。对至少1700公里的天然气网络进行现代化改造，对于提高公民的生活质量和改善国家的环境状况也具有重要意义。尤为重要的是，这些举措计划在今年年内实施，国内企业将最大限度地参与其中。 其次，总统再次提出了建设开放型市场经济、加快数字化进程、发展人工智能、加强过境和运输潜力、支持创业和鼓励创新的战略目标。哈萨克斯坦在全球竞争力竞赛中的机遇在于有效利用其竞争优势和不断寻找新的增长点。总统强调的这一点对我国的进步发展至关重要。 第三，值得注意的是，国家元首分别谈到了阿特劳州的热点问题，并就解决一系列基础设施、社会和环境问题提出明确的指示。总的来说，这个讲话再次证实，发展经济、提高民众生活质量和促进区域平衡发展问题一直是总统持续关注的焦点。

【编译：阿遥】