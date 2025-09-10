哈萨克斯坦国务顾问会见议会各党团负责人

出席会议的各党派党团负责人包括包括阿玛纳特党党团负责人叶勒努尔·贝森巴耶夫、哈萨克斯坦人民党党团负责人马格拉姆·马格拉莫夫、光明之路党党团负责人阿扎特·佩鲁阿舍夫、 国家社会民主党党团负责人阿斯哈特·拉赫姆扎诺夫、阿吾勒人民民主爱国党党团负责人塞利克·耶格兹巴耶夫、共和党（Respublica）党团负责人阿依达尔别克·霍扎纳扎罗夫，以及总统驻议会代表处主任阿米尔别克·沃斯盼别阔夫。

Фото: Акорда

会上，卡林重点谈到了总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上发表的国情咨文的核心举措。各党派党团负责人则通报了计划开展的立法工作，以及对落实国情咨文的监督安排。

与会代表还就总统在国情咨文中提出的议会改革交换了意见。卡林强调，这一新的政治倡议旨在进一步巩固政治体制的制度基础。各党派党团负责人对改革提议表示支持，并表示将积极参与未来的社会全面讨论。

此外，国务顾问还就落实托卡耶夫总统在第四届国家库鲁尔泰大会上所作指示而制定的立法草案进行了讨论。

会谈结束时，卡林感谢各党派在推动总统倡议方面给予的积极立法支持，并对未来继续保持高效合作充满信心。

【编译：达娜】