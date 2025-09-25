联合国教科文组织将于2026年审议将曼格斯套地下清真寺列入世界遗产名录

根据总统在第三届国家库鲁尔泰上提出的指示，相关工作正在分阶段推进，其中包括推动乌斯秋尔特高原和曼格斯套地下清真寺申报世界遗产。

卡林表示，9月17日至24日，国际古迹遗址理事会（ICOMOS）专家组对这一历史文化遗产进行了考察。考察中，来自中央和地方政府机构的代表，以及哈萨克斯坦考古与修复领域的专家共同参与，重点讨论了文物保护与修复、遗产边界和缓冲区划定、可持续管理及旅游基础设施发展等问题。

他指出，国际古迹遗址理事会将根据此次考察结果准备技术性评估报告，对“曼格斯套地下清真寺”提名进行审查，以便在后续流程中提交联合国教科文组织世界遗产委员会。该委员会将于2026年7月最终作出决定。

此外，卡林还透露，教科文组织世界遗产中心已启动对“乌斯秋尔特高原”这一独联体地区首个跨国联合申遗项目的审议。

这标志着总统在全国库鲁尔泰框架下提出的倡议正在得到切实推。 - 叶尔兰·卡林表示。

【编译：达娜】