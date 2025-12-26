国务顾问：保护历史文化遗产修正案旨在规范考古领域

叶尔兰·卡林表示，托卡耶夫总统各项倡议和指示在国家库鲁尔泰框架下正得到系统性落实。

- 具体而言，该法案提出了一系列措施，旨在完善考古工作的许可制度，加强发掘完成后文物的保护，修复围栏区域，并集中存放出土文物。修正案还规定设立国家基金、国家文物库和统一自动化信息系统。最终，这些措施将加强对历史遗产的保护，提高打击非法挖掘的效率，并确保考古领域的监管和规范。-他说。

政府还通过了新的《2026-2028年打击毒品滥用和贩运综合计划》。叶尔兰·卡林表示，新计划吸取了以往在打击毒品滥用领域所采取措施的经验。

- 禁毒和公共卫生领域的防控工作已得到加强。尤其值得一提的是，总统青年政策委员会成员在文件制定过程中发挥了重要作用。他们也毫不避讳地在社会上对禁毒采取零容忍态度。-国务顾问说。

据此前报道，托卡耶夫总统26日签署批准勒有关保护历史文化遗产的修正案。

【编译：小穆】