金帐汗国文学巨匠：欧亚草原上的共同精神遗产

（哈萨克国际通讯社专题）提起金帐汗国（又称“术赤兀鲁思”），人们往往首先想到的是横跨欧亚大陆的庞大疆域、繁荣的丝绸之路贸易，以及汗位更迭与军事征伐。然而，在辉煌的政治与军事成就背后，金帐汗国还孕育出灿烂的文学传统和独具特色的书面文化。

13世纪至15世纪，金帐汗国不仅是欧亚大陆重要的政治中心，也是突厥文明发展的关键节点。这一时期形成的共同文学语言和丰富的文学遗产，为后来的哈萨克、诺盖、鞑靼、巴什基尔、卡拉卡尔帕克和克里米亚鞑靼等民族文学的发展奠定了基础。

草原文明与伊斯兰文明的交汇

13世纪中叶，术赤兀鲁思建立后，逐渐发展成为横跨欧亚的大型政治共同体。其疆域内生活着钦察、康里、乃蛮、克烈、阿尔根等众多突厥部族。

由于钦察人占据主体地位，钦察语逐渐成为社会交往和行政管理的重要语言。随着萨莱巴图城和萨莱新城的兴起，以及伏尔加河流域、克里米亚、花剌子模和锡尔河地区经贸往来的繁荣，金帐汗国成为连接东西方文明的重要枢纽。

1312年，乌兹别克汗将伊斯兰教确立为国教。此后，宗教学校、图书馆和学术中心迅速发展，为突厥语文学创作提供了广阔空间。

学界通常将金帐汗国文学的发展划分为三个阶段：

形成阶段（13世纪下半叶）：国家建立，城市文化兴起，突厥书面传统逐步确立；

繁荣阶段（14世纪）：文学创作达到高峰，拉卜古齐、库特布、花剌子密和赛义夫·萨莱等文学家相继涌现；

转型阶段（15世纪）：随着金帐汗国解体，其文学传统延续至诺盖汗国、喀山汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国以及哈萨克汗国。

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花剌子模—钦察文学语言的形成

金帐汗国文学最重要的成就之一，是形成了统一的文学语言。

学界通常将其称为“花剌子模—钦察文学语言”或“金帐汗国文学语言”。这种语言以钦察语为基础，同时吸收了花剌子模地区的书面传统、喀喇汗王朝时期的文学规范，以及乌古斯语和葛逻禄语的部分元素。

这一文学语言采用阿拉伯字母书写，虽然吸收了大量阿拉伯语和波斯语宗教、哲学及行政术语，但其核心词汇体系依然保持鲜明的突厥特征。

研究者指出，这种共同文学语言不仅是语言现象，更是连接从伏尔加河到锡尔河、从克里米亚到花剌子模广大地区的重要文化纽带。

哈萨克学者涅马特·凯利姆别托夫、阿吾列别克·科内拉特巴耶夫、阿卜杜阿里·凯达尔和拉比加·瑟兹德克等认为，花剌子模—钦察文学语言是现代哈萨克文学语言的重要历史源头之一。

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拉卜古齐：突厥散文的奠基者

纳斯尔丁·拉卜古齐（Насыреддин Рабғузи）被视为金帐汗国时期最重要的文学家之一。

1310年至1311年间，他应地方统治者纳斯尔丁·托克布加之邀，创作了《众先知传》（《Қисса-сул әнбия》）。

这部作品系统讲述了从亚当到先知穆罕默德的故事，被认为是突厥语世界最早的大型宗教叙事作品之一。

拉卜古齐并未以枯燥的说教方式传播宗教知识，而是巧妙地将《古兰经》故事、民间传说和文学叙事融为一体，使作品兼具宗教性与文学性。

《众先知传》采用散文与诗歌相结合的形式，广泛传播正义、宽容、诚信和坚忍等价值观，长期被突厥世界各地宗教学校用作教材。

研究者普遍认为，拉卜古齐为突厥语散文传统的形成作出了开创性贡献。

库特布与《霍斯劳与希琳》

14世纪上半叶，诗人库特布（Құтб）创作了《霍斯劳与希琳》（《Хұсрау мен Шырын》）。

该作品以波斯文学大师尼扎米·甘贾维的同名长诗为基础，但并非简单翻译，而是按照“纳齐拉”传统进行创造性改编。

库特布在保留原作主要情节的同时，将其融入突厥文化语境，使作品更符合金帐汗国读者的审美和价值观。

这部作品献给帖尼别克汗及其王后玛丽克，被视为金帐汗国宫廷文学的重要代表。

作品以萨珊王朝君主霍斯劳与亚美尼亚公主希琳的爱情故事为主线，同时探讨了爱情、忠诚、责任、正义和治国理念等主题。

1388年，马穆鲁克王朝时期的抄写员别尔克·法基赫在埃及重新誊写了该作品。目前，现存唯一手抄本收藏于法国巴黎国家图书馆。

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花剌子密：突厥抒情诗的高峰

花剌子密（Хорезми）是14世纪金帐汗国最杰出的抒情诗人之一。

1353年，他创作了《爱情书简》（《Мұхаббатнама》），这是突厥文学史上最早、最具代表性的书信体诗歌作品之一。

全书由十封书信组成，通过恋人之间的书信往来，展现爱情的不同层次与精神内涵。

在花剌子密笔下，爱情不仅是情感表达，更是引导人们走向精神完善的重要力量。

作品中大量运用春天、花朵、河流和微风等意象，将自然景观与人物内心世界融为一体，体现出鲜明的东方诗学特征。

同时，《爱情书简》也探讨了友谊、忠诚、生命短暂等哲学命题，对后世哈萨克、诺盖、乌兹别克和鞑靼文学产生了深远影响。

赛义夫·萨莱：金帐汗国的思想家

赛义夫·萨莱（Сайф Сараи）是金帐汗国文学最具思想深度的代表人物之一。

14世纪后期，由于金帐汗国内部政治动荡，他移居埃及马穆鲁克王朝，继续从事文学创作。

1391年，他创作了代表作《突厥语蔷薇园》（《Гүлстан би-т-түрки》）。

这部作品以波斯诗人萨迪·设拉子的《蔷薇园》为蓝本，但赛义夫·萨莱并未拘泥于原作，而是结合金帐汗国社会现实进行了重新诠释。

作品围绕公正、智慧、教育、道德修养和统治者责任等主题展开，同时对社会不公现象进行了批判。

他的另一部作品《苏海尔与库尔德尔辛》则以金帐汗国与帖木儿帝国的冲突为背景，通过悲剧爱情故事探讨战争、权力与个人命运之间的关系。

因此，赛义夫·萨莱不仅是一位文学家，更是一位深刻关注社会现实的思想家。

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从口头传统到哈萨克“哲劳”文化

金帐汗国文学并非仅限于书面创作。

这一时期，后来深刻影响哈萨克“哲劳”诗歌传统的口头文学也逐渐形成。

克特布哈哲劳与术赤汗时期的历史传说密切相关。相传，他曾以库依乐曲向成吉思汗传达术赤去世的消息。

瑟普拉哲劳则被视为连接金帐汗国与诺盖时代的重要人物，在哈萨克、诺盖和卡拉卡尔帕克史诗中常以智者形象出现。

阿сан·凯格则生活在金帐汗国解体与哈萨克汗国形成的历史转折时期，其作品集中体现了国家统一、社会公正和民族命运等主题。

这些人物构成了金帐汗国文学与哈萨克文学之间的重要精神纽带。

金帐汗国文学如何影响哈萨克文学

金帐汗国文学被普遍认为是哈萨克文学的重要源头之一。

这一时期形成的花剌子模—钦察文学语言，为后来的哈萨克文学语言发展奠定了基础。

与此同时，关于国家统一、公正治理、人民命运和道德理想的思考，也在哈萨克哲劳诗歌中得到延续。

从夏勒吉兹、杜斯潘别特到哈兹图甘、阿克坦别尔德等著名哲劳的作品中，都可以发现与金帐汗国文学一脉相承的思想传统和艺术风格。

阿拉伯旅行家伊本·白图泰、埃及历史学家马克里齐和伊本·坦格里贝尔迪的记载，以及14世纪初编纂的《库曼语法典》，都从不同侧面证明，金帐汗国不仅是强大的政治实体，更是欧亚大陆重要的文化中心。

今天，当人们重新审视金帐汗国历史时，越来越多的学者意识到，其真正的遗产不仅在于疆域和权力，更在于塑造了跨越欧亚草原的共同文化记忆。

拉卜古齐的散文、库特布的爱情史诗、花剌子密的抒情诗歌、赛义夫·萨莱的哲学思考，以及代代相传的哲劳传统，共同构成了突厥民族珍贵的精神财富。

理解金帐汗国文学，也是在追寻哈萨克文学、哈萨克语言和哈萨克文化的深层根脉。