国务顾问叶尔兰·卡林：稳健政治的时代已经到来

国务顾问叶尔兰·卡林27日在《主权哈萨克斯坦报》发表署名文章《稳健政治的原则》指出，该文件填补了长期以来国内政策领域缺乏统一指导性文件的空白。此前，尽管各阶段出台过多项规划和纲要，但原则、价值观、目标与方向从未形成完整体系，有时甚至相互矛盾。如今，国内政策概念及其目标任务、实施路径首次得到系统规范和国家确认。

文件由知名专家、国家库鲁尔泰成员和学术界代表历时半年多共同起草，凝聚了广泛共识。文章强调，该文件并非强加某种“新意识形态”，而是在政治多元化和言论自由前提下，确立全体公民共同遵循的基本规范与普世价值，旨在为日益复杂的社会提供凝聚力。

Фото: Акорда

文件首次以法律形式确立国家象征体系：穹顶（shańyraq）被确定为民族团结象征；冬不拉为国家乐器；阿拜的《阿拜箴言录》为民族经典读本。这些符号将助力强化国家认同、传承历史文化遗产。

卡林特别指出，新时期国内政策突出“法治与秩序”原则。过去五年，宽容政策曾导致部分破坏性分子借“舆论监督”之名从事敲诈勒索。如今，国家明确拒绝纵容“信息敲诈”。中央通讯署已成立反虚假信息中心，议会正在审议针对危害社会政治稳定内容的行政责任修正案。

同时，国家大力倡导“清洁的哈萨克斯坦”全民行动，旨在从日常做起培养清洁文化、责任意识和反破坏行为习惯；通过“诚实公民”中小学教育项目、国家奖励体系新增九项劳动荣誉称号、2025年定为“工人职业年”等举措，持续强化劳动光荣、创造光荣的价值导向。

Фото: Акорда

文章强调，当前哈萨克斯坦国内政策已彻底告别过去追求短期轰动效应的宣传式做法，转向务实、系统、长期导向。过去五年，国家经济总量翻倍、人均GDP突破1.4万美元、中小学校新增1200所、医疗设施新增900个、住房建设1900万平方米、公路与铁路分别新建2400公里和880公里等实绩，正是这一稳健路线的集中体现。

卡林最后指出，稳健政治的核心在于：不靠口号、不搞运动，而是通过制度化、去形式化、去宣传化的日常工作，逐步筑牢法治根基、凝聚社会共识、提升国民福祉。这正是哈萨克斯坦新阶段国内政策的根本原则。

【编译：木合塔尔·木拉提】