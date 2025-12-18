联合国教科文组织冰川研究中心将在哈萨克斯坦继续运行

该文件旨在延续哈萨克斯坦政府与联合国教科文组织于2012年5月29日签署的原始协定。此前，该协定曾于2017年获得批准，有效期为6年。

科学和高等教育部副部长古勒扎特·阔本诺娃在马吉利斯全体会议上表示，中亚冰川学中心的工作成效已于2023年通过联合国教科文组织审计。作为中亚地区唯一一家在联合国教科文组织框架下运行的专业冰川学机构，该中心拥有“特殊地位”，这对于提升中亚地区在水资源安全领域的科研能力具有重要意义。

该中心依托高山观测站开展长期监测，在向全球监测体系提供关键数据方面发挥着不可替代的作用。

据阔本诺娃介绍，目前监测工作主要在三个高山站点展开，分别是图尤克苏冰川站、大阿拉木图湖站和朱萨勒-克曾站。这些站点全年实时监测水文气象参数、冰川质量平衡、积雪覆盖、冰川湖状况、自然灾害过程以及多年冻土变化。

阔本诺娃补充说，中心获取的数据将提交至位于瑞士的世界冰川监测服务处，并被广泛用于政府间气候变化专门委员会的评估报告。

目前，该中心已与全球9个国家的21家科研机构建立合作关系。同时，还向哈萨克斯坦相关政府部门定期提供冰川与积雪现状分析报告，重点评估锡尔河、阿姆河、伊犁河以及楚河—塔拉斯河流域的径流形成情况。

根据新获批的协定，中亚地区冰川学中心将被授予为期8年的联合国教科文组织二类中心地位，继续在中亚冰川学与水资源领域的科学研究、人才培养以及国际协调中发挥核心作用。

【编译：阿遥】