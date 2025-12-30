国务顾问主持会议 讨论议会改革重点议题

叶尔兰·卡林在会上指出，由总统倡议推进的议会改革，是在“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”这一国家治理基本模式框架内，推动政治体系现代化的重要组成部分。他强调，即将实施的议会改革旨在全面提升立法工作的效率和质量。

会议审议了对议会改革相关建议进行汇总和系统化的阶段性成果，并围绕未来一院制议会立法工作的主要方向展开深入讨论。

议会制度研究所所长娜塔莉娅·潘在会上介绍了来自公民、专家和社会活动人士的意见建议收集情况。她表示，通过 e-Otinish 和 eGov 平台设立的“议会改革”专题栏目，已收到400余条建议。目前，工作组成员、政党提出的意见以及公民的各类倡议，均已整理并提交议会制度研究所进行深入研究和分析。

Фото: Ақорда

叶尔兰·卡林表示，在各次会议之间，相关方面围绕议会改革的新建议和新倡议开展了大量扎实而富有成效的工作，逐步形成了更为一致的共识。他同时指出，分析研究工作的深入推进，使得所提交建议在质量上不断提升。

工作组副组长、总统法律事务助理叶尔詹·吉延巴耶夫在发言中阐述了完善议会立法工作的总体思路。他表示，这些思路是在综合工作组成员及各政党建议的基础上形成的。

会上，马拉特·希布托夫、安德烈·切博塔列夫、阿扎特·佩鲁阿舍夫、维克托·马利诺夫斯基、马盖拉姆·马盖拉莫夫、博里汉·努尔穆哈梅多夫、温兹拉·沙帕克、列伊拉·扎卡耶娃、斯涅然娜·伊马舍娃、叶尔努尔·别森巴耶夫、阿卢娅·伊布拉耶娃、尼基塔·沙塔洛夫、因迪拉·奥巴基罗娃、叶尔兰·萨尔森巴耶夫等工作组成员，就立法程序的组织方式以及提升法律质量的机制提出了各自的意见和建议。

与会成员一致认为，议会改革是国家政治现代化进程中的关键阶段，对于增强立法权威和效率、推动专业化立法体系的进一步发展具有重要意义。

会议最后，工作组组长、国务顾问叶尔兰·卡林指示，对所有收到的建议进行全面汇总和系统分析。有关完善议会制度的具体方案制定工作，将在工作组后续会议中分阶段持续推进。

【编译：木合塔尔·木拉提】