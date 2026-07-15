包揽国际物理奥赛5金创历史佳绩 哈国青年学子凯旋归国

（哈萨克国际通讯社讯）在第56届国际物理奥林匹克竞赛（IPhO-2026）中创造历史、首次斩获5枚金牌的哈萨克斯坦代表队全体队员于14日凯旋归国。哈萨克斯坦教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃（Жұлдыз Сүлейменова）率队在阿拉木图国际机场迎接获奖学生及教练团队。

本届国际物理奥林匹克竞赛于7月4日至12日在哥伦比亚布卡拉曼加举行，共吸引来自85个国家的381名中学生参赛。哈萨克斯坦代表队历史上首次实现参赛学生全部摘得金牌，创下该国参加该项国际赛事以来的最佳成绩。

5位金牌获得者均来自阿斯塔纳和阿拉木图市的11、12年级学生，分别是：

阿米尔别克·阿扎特别科夫（Әмірбек Азатбеков），阿斯塔纳努拉区物理数学方向纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）12年级学生；

罗曼·切列姆诺夫（Роман Черемнов），阿斯塔纳努拉区物理数学方向纳扎尔巴耶夫智力学校11年级学生；

努尔古丽·叶根别尔根诺娃（Нұргүл Егенбергенова），NURORDA学校-中学11年级学生；

伊利亚斯·卡济姆别克（Илияс Қазымбек），Spectrum International School学校12年级学生；

达米尔·库尔曼（Дамир Құрман），“米拉斯”国际学校12年级学生。

与获奖学生一同归国的还有哈萨克斯坦国家队领队古丽娅·努尔巴科娃（Гүлия Нұрбақова）以及教练萨马特·马克苏托夫（Самат Мақсұтов）和阿利舍尔·叶尔克巴耶夫（Әлішер Еркебаев）。

欢迎仪式上，哈萨克斯坦教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃向获奖学生表示祝贺，并对为国家队取得历史性成绩作出贡献的教师和教练团队表达感谢。

哈萨克斯坦教育部表示，此次历史性突破不仅体现了哈萨克斯坦学生扎实的学术功底和教师团队的专业水平，也反映出国家在支持青年人才培养和推动教育事业发展方面取得的积极成效。

教育部指出，哈萨克斯坦代表队首次在国际物理奥林匹克竞赛中包揽5枚金牌，充分展现了国家不断提升的科技教育实力和青年人才培养水平。这一成绩不仅为年轻一代树立了榜样，也进一步提升了哈萨克斯坦在国际教育舞台上的影响力。

哈萨克斯坦教育部还向获奖学生、教师团队以及学生家长致以祝贺。