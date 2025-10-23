哈萨克斯坦国立博物馆举办“文明印记——中国古代工艺文物精华展”

展览由哈萨克斯坦国立博物馆与中国天津博物馆联合举办，吸引了百余名社会、文化界人士及艺术爱好者参加。

开幕式上，哈萨克斯坦文化和信息部文化委员会主席叶尔兰·达肯诺夫宣读了文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃的贺信。部长在信中指出，在两国领导人的推动与倡议下，“中国的哈萨克斯坦旅游年”与“哈萨克斯坦的中国旅游年”框架下已举办多项文化活动，为深化哈中两国的人文交流奠定了坚实基础。

Фото: Мұқтар Мұрат/Kazinform

巴拉耶娃回顾了去年在天津博物馆成功举办的“黄金武士与富饶草原”哈萨克斯坦历史文物展，强调该项目体现了两国在政治互信和文化理解基础上的友好关系。她表示，本次展览的举办将进一步推动哈中两国高层文化交流与合作。

出席开幕式的嘉宾包括中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖，以及两国文化界、学术界和公众代表。现场气氛热烈，参观者纷纷表示展览令人印象深刻。

展览包含“中华瓷韵”、“巧夺天工”、“锦绣中华”、“津城风采”等单元，展品包括甲骨、瓷器、玉器等总计62件（套）馆藏文物，集中展示了中国古代工匠的智慧与艺术创造力，反映了中华文明悠久的历史底蕴与独特的美学传统。

主办方表示，此次展览不仅让哈萨克斯坦公众有机会近距离了解中国古代手工艺的艺术魅力，也成为深化两国人民友谊与文化互信的重要平台。

该展览被视为推动哈中人文合作、加深民心相通的又一重要文化举措。

【编译：达娜】