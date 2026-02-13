哈萨克斯坦加强国际物流合作 多项交通基础设施项目取得进展

会议期间，与会各方围绕提升伊合组织框架内交通互联互通水平、推进基础设施现代化升级以及提高国际交通走廊运行效率等议题进行了深入探讨。哈萨克斯坦代表团重点强调了协调各方力量开发过境运输潜力、推进运输流程数字化以及构建区域间可持续物流路线的重要性。

哈方指出，目前哈萨克斯坦正系统推进国际运输走廊开发、基础设施升级以及为吸引投资创造更加便利条件等工作。

在会议框架下，萨乌兰巴耶夫分别与土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯及乌兹别克斯坦交通部门负责人举行了双边会谈。各方围绕推动“中间走廊”（跨里海国际运输路线）、“南北”路线、“特朗普路线”及跨阿富汗运输大动脉等重点项目交换了意见，并就简化运输程序及扩大过境贸易规模等问题进行了深入磋商。

此外，萨乌兰巴耶夫还分别会见了哈萨克斯坦交通基础设施领域的重要投资方——TAV机场控股公司及S Sistem物流公司负责人。

在与TAV机场控股公司首席执行官塞尔坎·卡普坦举行的会谈中，双方重点讨论了阿拉木图国际机场的进一步发展规划。作为一家在8个国家管理15座机场的国际运营商，TAV公司目前拥有并运营阿拉木图国际机场。该公司已投资约4亿美元用于机场扩建，包括新建国际航站楼及升级现有基础设施。

卡普坦在会谈中通报称，截至2025年底，阿拉木图国际机场年旅客吞吐量已达1210万人次，这一指标使该机场继续稳居中亚地区航空枢纽的领先地位。

随后，S Sistem物流公司董事会主席胡赛因·巴林对哈萨克斯坦政府表示感谢，特别是在该公司与哈萨克邮政合作推进阿克托别国际机场物流中心建设项目过程中，哈方提供了全方位政策支持。

作为土耳其领先的综合物流服务商，S Sistem物流公司目前正投资2500万美元在阿克托别建设物流中心，并计划未来将业务拓展至哈萨克斯坦其他地区。巴林表示，该项目的实施将对提升哈萨克斯坦在区域物流体系中的竞争力产生积极影响。

萨乌兰巴耶夫对合作伙伴为哈萨克斯坦交通产业发展作出的贡献表示感谢。他强调，哈萨克斯坦政府正坚定推进相关政策，致力于为交通基础设施领域的长期投资营造稳定、透明且可预期的营商环境。哈方将继续系统性实施各项举措，不断提升国家过境运输潜力。

