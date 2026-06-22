斯塔默宣布辞任英国首相及工党领袖

斯塔默此举意味着英国政坛面临新一轮领导层更迭。

当天上午，斯塔默身着正装，在首相府讲台发表辞职演说。面对在场支持者、同僚及首相府工作人员，斯塔默表示他已并非带领工党征战下一届大选的最佳人选，并确认已就辞职决定向英国国王报备。

根据斯塔默公布的安排，工党领导层选举提名将于7月9日启动，7月16日夏季议会休会前截止报名。此次党首选举落幕、新任领袖产生后，将在9月议会复会前完成权力交接。

斯塔默表示，将履职至新任首相就位，全力保障权力平稳过渡，并承诺将毫无保留地支持继任者。

谈及卸任后的生活，斯塔默表将回归家庭，用心陪伴妻子与孩子，弥补任职期间对家人的亏欠。

斯塔默于2020年4月当选工党领袖，2024年7月带领工党赢得英国大选、出任首相，至今执政未满两年。他辞职后，英国将迎来2016年以来的第七位首相，更迭频次持续走高。

斯塔默辞职早有征兆。近期工党内部施压声浪持续高涨，加之5月工党在英国多地选举中表现不佳，公信力大幅受挫。此外，斯塔默任命曼德尔森出任驻美大使引发争议，党内不满情绪持续累积。

英国政坛新竞争已然开启。安迪·伯纳姆在上周选区补选中大胜、重返议会，被普遍视为工党新领袖的头号热门人选。伯纳姆已于近期敲定赴伦敦履职行程。此外，前卫生大臣韦斯·斯特里廷此前已公开表态，将参与本次工党领导层竞选。