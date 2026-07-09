哈国小微企业信贷规模增14.1%达2万亿坚戈

协会对2026年第一季度小微企业贷款市场的调研显示，尽管小微企业对银行信贷的需求依然强劲，但增速明显放缓。

数据显示，今年一季度小微企业提交的贷款申请总量为91.22万份，较去年同期仅增长3.2%，而去年同期增速为12.5%。分析指出，导致增速放缓的主要因素包括：市场信贷利率仍处高位、企业尚需时间消化此前获取的国家扶持资金、小微企业正处于对新税收法律的适应期，以及国家扶持项目条件的变更。在新条件下，对贷款申请人的要求更加严格，享受优惠融资的行业清单也有所缩减。

企业偿债能力有所改善

尽管需求增长趋缓，但信贷申请者的财务状况有所好转，贷款申请审批通过率从33%提升至34.4%。

国家银行分析，处于危机状态的小微企业占比已从38.9%下降至33.9%。银行审批通过率的提高，反映出小微企业整体偿付能力的增强。随着获批申请数量的增加，信贷投放总额亦随之增长，一季度末达到2万亿坚戈。

贸易领域领跑信贷增长

贸易领域依然是带动小微企业信贷增长的主要驱动力，贡献了88.2%的新增贷款增长量。这主要得益于该国大多数小微企业从事贸易活动，且该行业与民众消费需求高度关联。

此外，小微企业在贷款期限偏好上具有显著特征。数据显示，50%的小微企业贷款为长期贷款（一年以上）。由于长期贷款占比居高，小微企业信贷余额较年初增长了7.4%。同时，信贷逾期率从3.4%微升至4.1%，专家对此解释称，这属于贷款偿还周期的自然波动。

市场预测

预计2026年第二季度，小微企业信贷市场将维持良好表现。春夏季节性的商业活跃度以及信贷利率的下调将成为利好因素。例如，小微企业贷款平均利率已从年初的26.5%降至4月至5月的23.8%–24.1%。这一趋势有望进一步激发企业对融资的需求。