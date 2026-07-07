哈萨克斯坦倡议加强联合国框架下人工智能区域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫（Жаслан Мәдиев）日前在瑞士日内瓦举行的“数字周”（Digital Week）高级别全体会议上表示，哈萨克斯坦倡议加强联合国框架下人工智能领域区域合作，并邀请联合国会员国派遣本国专家赴亚洲及太平洋数字解决方案中心开展合作，共同推动人工智能技术创新与应用。

本次高级别全体会议以“通过包容和互联互通的方式，让人工智能成果惠及所有人”为主题。扎苏兰·马迪耶夫在发言中重申，哈萨克斯坦支持联合国改革，并介绍了该国建设“数字国家”的实践经验。

他表示，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的部署，哈萨克斯坦正致力于由电子政务模式向“AI Native Nation（原生人工智能国家）”转型，使人工智能深度融入国家治理和经济社会发展的各个层面。目前，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数中位列第24位，全国92%的公共服务已实现数字化。《数字法典》和《人工智能法》等法律体系也为公民数字权利提供了制度保障。

会议期间，哈方重点提出加强区域合作倡议。今年4月，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会已批准在阿拉木图设立亚洲及太平洋可持续发展数字解决方案中心。扎苏兰·马迪耶夫呼吁联合国各会员国积极参与合作，派遣本国专家赴该中心开展工作。

哈方认为，该中心将成为测试、验证和推广先进数字技术的重要“试验平台”，并与联合国中亚可持续发展目标区域中心形成协同效应，为落实联合国2030年可持续发展议程提供有力支撑。

扎苏兰·马迪耶夫还介绍了哈萨克斯坦人工智能发展的三大战略重点：一是在总统领导下，通过人工智能委员会不断完善人工智能治理体系；二是持续加强数字基础设施建设，包括建设总容量达1吉瓦的Data Center Valley数据中心集群，并完成跨里海光纤通信干线建设；三是依托AI-Sana人才培养计划和alem.ai国际中心，加快人工智能人才培养。

“对哈萨克斯坦而言，人工智能包容性治理意味着实现务实互联互通。我们愿与各方开展合作，分享经验，联合实施试点项目，共同探索人工智能技术治理的协调路径。”扎苏兰·马迪耶夫说。

他表示，哈萨克斯坦的最终目标，是确保人工智能为国家可持续经济发展和提升人民福祉作出可量化、可持续的贡献。