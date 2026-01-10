哈国推行“准入付费”引资新机制 首个试点落户西哈州

该试点项目正在西哈州的“欧亚跨境贸易中心”工业区内实施。根据规划，该区域将启动17个有外资参与的重点投资项目。

这一新机制的核心在于：首先利用投资者的资金进行工程基础设施建设，待项目正式竣工投产后，再由工业区参与者及政府方面分阶段补偿相关建设成本。这种模式能够显著缩短投产周期，减轻政府财政负担，并确保基础设施建设符合国际一流水准。

“准入付费”机制的引入旨在通过结果导向和规模化效应，为投资者营造清晰且可预测的投资环境。

作为试点项目启动的重要环节，西哈州政府与哈萨克投资（KAZAKH INVEST）国家公司签署了合作谅解备忘录。该文件明确了双方在工业区内招商引资及项目落地过程中的协作机制。

Фото: KAZAKH INVEST

哈萨克投资国家公司将担任该工业区的运营商，负责提供全方位的投资者服务，并引入国际先进的项目管理与协调经验。

在哈萨克投资国家公司的积极推动下，相关受邀企业已被列入既定的项目路线图。这17个投资项目总价值约3.7亿美元，预计将创造1500多个就业岗位。项目涵盖建筑材料、金属结构、化工及轻工业、工业基础设施与能源、以及工业物流服务等多个领域。

西哈州之所以被选为试点地区，得益于其完善的天然气和交通基础设施、优越的地理位置以及巨大的转运潜力。

在试点项目取得初步成效后，“准入付费”机制计划在哈萨克斯坦其他地区进行全面推广。

—这一机制的启动标志着一种高效、透明且结果导向的新型投资模式的形成。我们正在创造条件，让投资者不再面对‘一片空地’，而是直接入驻已经预备就绪的成熟工业平台，哈萨克投资国家公司董事会主席苏丹哈里·肯杰库洛夫对此表示。

该项目的实施将确保投资持续流入，带动新就业岗位的产生，扩大税源基数，并推动现代工业基础设施的跨越式发展。

【编译：阿遥】