德国汽车行业一年内裁员超5万人

数据显示，截至6月30日，德国工业领域整体就业人数同比减少2.1%，一年内累计削减岗位约11.4万个。其中，汽车行业一年内裁减约5.15万个岗位，这意味着德国工业每减少两个工作岗位，大约有一个来自汽车领域。

销售额的持续下滑，印证了德国工业的经营压力。数据显示，德国工业销售额今年一季度同比仅微降0.2%，但二季度同比降幅显著扩大至2.1%。分析认为，出口疲软是导致这一局面的主要原因：受美国关税政策影响，6月德国对美出口额环比下降2.1%，为118亿欧元。这已是连续第三次下滑，也是自2022年2月以来的最低水平，这直接拖累德国工业企业二季度商品出口环比下降0.6%。

“对美出口的大幅下滑近期严重冲击德国工业，且目前尚无好转迹象。”安永管理合伙人扬·布罗希尔克指出，高企的进口关税推高了德国产品在美国市场的售价，这一因素或导致德国在美销售额后续进一步下滑。

布罗希尔克指出，德国汽车集团及零部件供应商正通过紧缩政策应对行业困境。销售额大幅下滑、海外市场疲软等压力，使得大幅裁员成为必然选择。尤其在德国本土裁员更为明显，因为这里集中了管理、行政及研发职能部门。

布罗希尔克判断，德国工业领域的裁员潮目前尚未看到终结迹象。部分大型工业企业当前正推进成本削减与重组计划，且这类裁员举措对就业数据的影响通常存在滞后性，所以预计今年年内至明年，德国工业领域的就业岗位数量仍将进一步减少。