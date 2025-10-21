联合国报告：女性仍在很大程度上被排除在和平进程之外

报告强调了女性在缔造和平过程中的关键作用，分析了冲突对女性造成的整体影响，并阐述了秘书长在这一核心议程上的目标。

联合国妇女署执行主任巴胡斯表示，战争的不断蔓延使女性和女童的死亡人数前所未有地增长，她们还被排除在和平谈判桌之外，缺乏保护。她指出：“女性不需要更多承诺，而是需要权力、保护与平等的参与。”

二十五年的进程

今年是《妇女、和平与安全》议程及安理会第1325号决议通过25周年。该决议确认了女性参与在预防冲突与和平进程中的重要性，是本世纪初的重要里程碑。

报告指出，自该议程确立以来，从哥伦比亚、利比里亚到菲律宾，越来越多的实例证明，女性参与使得和平协议更有可能达成。

女性在冲突调解中可发挥关键作用，如在也门内战中，女性领导者在谈判中成功争取到了获取自然资源的权利。

但问题依然存在，实现议程目标需要资金支持。自去年以来，受冲突与危机影响，许多女性主导的组织资金更加紧张。

女性代表依然较少

尽管不断有实例证明女性参与的作用，但2020年至2024年的数据显示，女性作为谈判代表、调解员和签署方的比例仍远低于联合国设定的目标。

去年，全球女性谈判代表平均占比仅为7%，近九成的谈判进程中完全没有女性参与。女性在调解领域作为代表的比率略高，平均为14%，但仍有三分之二的调解努力未包括女性。

古特雷斯在本月初的年度公开辩论中警告，过去25年来在女性参与方面虽然取得了一定进展，但这些成果十分脆弱，而且令人担忧的是，现在正在出现倒退。

尚未兑现的承诺

妇女署副执行主任贡邦兹万达在发布报告时指出，与前两年相比，妇女和儿童的平民伤亡人数增加了四倍，性暴力事件也在上升，但许多一线女性组织由于缺乏资金正在缩减或关闭。这些数据说明承诺并未被兑现。

妇女署政策、方案和政府间事务局局长亨德里克斯警告称，如果当前趋势持续下去，过去二十年来在女性权利方面取得的进展即将被抹去。

她重申报告中的呼吁，应制定有约束力的女性参与比例与配额，对冲突中的性别暴力与性别犯罪追究责任，并落实其他相关建议。

“证据十分清晰：当女性担任领导角色、当她们的组织获得充足资源时，和平更有可能实现，重建更迅速，社会也更强大。”她总结道。