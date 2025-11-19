国际突厥学院成立15周年：连接历史与未来的文化与学术之桥

从构想到国际机构

建立一个统一平台以研究和传承突厥民族遗产的构想最早诞生于2000年代初。2009年10月3日，在纳希切万举行的突厥国家元首峰会上，哈萨克斯坦正式提出成立突厥学院的倡议。

根据这一提议，2010年5月25日，国际突厥学院在阿斯塔纳正式成立。在突厥理事会（现突厥国家组织）的支持下，学院随后获得了国际组织地位。

学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫教授指出，学院的宗旨是深化突厥世界的科研与教育合作，建立共同的研究平台，将突厥民族的科学与文化遗产系统整理并传承给后代。

主要任务与发展方向

自成立以来，国际突厥学院确立了以下核心任务：

系统化研究突厥民族的历史、语言与文化；

建立跨国科研与教育平台，汇聚各国学者；

在国际舞台推广突厥文明研究成果；

激发年轻一代对共同历史与文化根源的兴趣。

位于阿斯塔纳的国际突厥学院如今已成为突厥学研究的中心，吸引了来自土耳其、阿塞拜疆、匈牙利、蒙古及韩国等国家的研究者参与合作。

十五年成就与国际影响

十五年来，国际突厥学院实施了数十项科研与文化项目，确立了其在全球人文研究领域的重要地位。

学院组织了多次考古与学术考察，在哈萨克斯坦、阿尔泰、蒙古等地发现了新的鄂尔浑文字碑铭，并进行中世纪遗址发掘，出土了大量反映游牧文明历史的重要文物。

学院出版了数百部学术著作、教材和古代文献校注本，其中《突厥文明》系列已成为国际突厥学的重要成果，并被多国高校使用。

每年举办的国际突厥学论坛汇聚来自几十个国家的历史学家、语言学家与文化学者，为大型跨国研究项目提供平台。

此外，学院还设立奖学金、举办青年突厥学者夏令营与研究生项目，培养新一代从事突厥学研究的专家学者。

迈向数字化与教育合作的新阶段

在安卡拉举行的周年纪念活动上，学者们不仅总结了学院十五年的成果，还规划了未来发展蓝图。

未来，国际突厥学院将扩大考古合作、推动突厥文化遗产数字化、建设国际教育平台，并深化与突厥国家组织成员国的科研协作。

十五年只是新的起点。今天的国际突厥学院不仅是科研与教育机构，更是一座连接历史与现代、文化与学术、各民族与未来的“智识之桥”——它让突厥世界的共同过去焕发出面向未来的光芒。

【编译：达娜】