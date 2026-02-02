哈国科学界赞赏新宪法草案将科学确立为国家可持续发展的基石

会议重点落实总统关于经济领域数字化转型的指示，讨论了如何进一步加强科学界与实体经济部门的合作，并研究加大对科研人员的支持力度。

总理在会议开场时特别强调，要以公开、清晰的方式向社会阐释新宪法草案的内涵。他指出，新宪法草案全面反映了国家正在推进的系统性政治与经济变革，明确了国家发展的新方向，尤其在教育、科学和创新领域确立了优先事项。

“新宪法草案是一份面向未来的进步性文件。草案将人及其权利与自由确立为国家最高优先事项。我们从中清晰看到，总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫提出的‘法治与秩序’全面确立、建设‘公正与廉洁的哈萨克斯坦’的理念获得了广泛民意支持。负责任且富有创造力的爱国主义被置于核心位置。‘强有力的总统——高效的议会——对人民负责的政府’这一框架进一步巩固了政治体系的稳定性和连续性。”沃勒扎斯·别克帖诺夫表示。

他强调，在全球格局深刻变革、高新技术迅猛发展以及“中等强国”作用日益凸显的背景下，及时推进宪法改革是顺应时代要求的重大举措。与会科学界代表一致表达了对新宪法草案的支持，并特别赞赏将科学确立为国家可持续发展的基石这一战略定位。

Фото: Үкімет

国家科学院院长阿赫勒别克·库热什巴耶夫指出：

“新宪法草案不仅将人的权利与自由确立为国家首要价值，同时也为哈萨克斯坦长期科技发展奠定了坚实基础。”

Фото: Үкімет

科学院院士维亚切斯拉夫·洛克申在发言中特别强调生命科学与健康科学领域的战略意义：

“当今医学科学的发展不仅是科学进步的体现，更是维护国家安全和构建可持续医疗卫生体系的关键支撑。新宪法草案将科学视为国家长期发展的基础，这意味着科学知识、研究工作以及科研人才被正式认定为国家的核心战略资源，而非辅助性要素。”

与会者还围绕人工智能与大数据在医疗领域的应用、数字诊断与远程医疗的发展、医学领域人才队伍建设等热点问题展开讨论，认为这些方向在新宪法框架下具有更加重要的现实意义。

会议认为，新宪法草案的通过将为科学与创新驱动的国家发展提供更强有力的制度保障，有助于进一步凝聚全社会力量，推动哈萨克斯坦在全球科技竞争中占据更有利位置。

【编译：木合塔尔·木拉提】