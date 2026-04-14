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教育部重金奖励国际奥赛优胜者 金牌学生最高获648万坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦教育部更新了国际奥林匹克竞赛获奖学生及其指导教师一次性奖励发放办法。相关命令已于2026年3月30日签署，并将自4月21日起正式生效。
根据新版规定，奖金发放主管机关确定为哈萨克斯坦教育部。奖励采取个人发放方式，仅针对当年度取得的成绩，同一年度内不得重复领取，领取对象须为哈萨克斯坦公民。
奖励对象包括国际基础学科奥林匹克竞赛获奖学生、国际科研项目竞赛获奖者，以及相关指导教师。申请人需填写规定表格，未成年人资料须由法定监护人确认。
新版办法维持原有奖励标准，并按获奖等级发放。
获得一等奖或金牌者，可获1500倍月计算指数奖金。按2026年标准计算，金额为648万7500坚戈。
获得二等奖或银牌者，可获1000倍月计算指数，即432万5000坚戈。
获得三等奖或铜牌者，可获500倍月计算指数，即216万2500坚戈。
此外，国际科研项目竞赛一等奖及金牌获得者，同样可获得1500倍月计算指数奖金。
指导教师也将获得相应奖励，奖金标准与基础职务工资挂钩。
培养金牌获奖学生的教师，可获26.5倍基础职务工资奖励；银牌获奖学生指导教师可获17.5倍；铜牌获奖学生指导教师可获8.5倍。
同样的奖励机制，也适用于培养国际科研项目竞赛获奖者的教师。
哈政府表示，此举旨在进一步激励优秀学生参与国际赛事，并鼓励教师培养高水平人才。
【编译：达娜】