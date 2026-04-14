教育部重金奖励国际奥赛优胜者 金牌学生最高获648万坚戈

根据新版规定，奖金发放主管机关确定为哈萨克斯坦教育部。奖励采取个人发放方式，仅针对当年度取得的成绩，同一年度内不得重复领取，领取对象须为哈萨克斯坦公民。

奖励对象包括国际基础学科奥林匹克竞赛获奖学生、国际科研项目竞赛获奖者，以及相关指导教师。申请人需填写规定表格，未成年人资料须由法定监护人确认。

新版办法维持原有奖励标准，并按获奖等级发放。

获得一等奖或金牌者，可获1500倍月计算指数奖金。按2026年标准计算，金额为648万7500坚戈。

获得二等奖或银牌者，可获1000倍月计算指数，即432万5000坚戈。

获得三等奖或铜牌者，可获500倍月计算指数，即216万2500坚戈。

此外，国际科研项目竞赛一等奖及金牌获得者，同样可获得1500倍月计算指数奖金。

指导教师也将获得相应奖励，奖金标准与基础职务工资挂钩。

培养金牌获奖学生的教师，可获26.5倍基础职务工资奖励；银牌获奖学生指导教师可获17.5倍；铜牌获奖学生指导教师可获8.5倍。

同样的奖励机制，也适用于培养国际科研项目竞赛获奖者的教师。

哈政府表示，此举旨在进一步激励优秀学生参与国际赛事，并鼓励教师培养高水平人才。

【编译：达娜】