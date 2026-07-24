哈萨克斯坦国际学生人数突破3.5万人

（哈萨克国际通讯社讯）2025—2026学年，来自全球88个国家和地区的35075名国际学生在哈萨克斯坦高校就读，较上一学年增长11%，进一步彰显了哈萨克斯坦作为中亚国际教育中心的吸引力不断增强。

提升高等教育国际竞争力是《哈萨克斯坦2023—2029年高等教育与科学发展规划》的重点任务之一。根据托卡耶夫总统提出的目标，到2029年，在哈萨克斯坦学习的国际学生人数将增至10万人。

近年来，哈萨克斯坦国际教育吸引力不断提升，主要得益于教育成本相对较低、区位优势明显、英语授课项目持续增加，以及医学、工程、信息技术等专业受到国际学生青睐。

目前，哈萨克斯坦已有30余所外国高校设立分校，包括英国卡迪夫大学、考文垂大学哈萨克斯坦校区，以及来自美国、韩国、意大利、俄罗斯、中国、法国等国的高校。这些分校为提升人才培养质量、深化国际学术合作、推动本国高等教育国际化发挥了积极作用。

为实现到2029年吸引10万名国际学生的目标，哈萨克斯坦将重点发展英语授课项目，持续完善高校基础设施，扩大学生宿舍供给，并进一步改善国际学生学习和生活环境，为其提供更加便利、安全的学习条件。

哈方表示，将继续推进教育服务出口，不断提升本国高等教育国际竞争力，进一步巩固哈萨克斯坦作为地区重要国际教育中心的地位。