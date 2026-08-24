托卡耶夫接见国际学科奥赛获奖学生：你们是国家的骄傲

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日接见国际学科奥林匹克竞赛获奖中小学生和大学生，向在国际知识竞赛中取得优异成绩的青年表示祝贺，并强调国家将继续为优秀青年接受优质教育和全面发展创造条件。

共有21名国际赛事获奖者及其教师和导师受邀出席活动。其中，学生们在物理、化学、生物、数学、信息学、地理和语言学等国际学科赛事中共获得6枚金牌、11枚银牌和4枚铜牌。

- 你们与世界上最优秀的学生同台竞技，在具有影响力的知识竞赛中脱颖而出。你们让我们的蓝色国旗高高飘扬，为提升国家声誉作出了重要贡献。我们为你们感到骄傲。哈萨克斯坦光明的未来掌握在聪明、有知识、有才华的青年手中。你们无愧于“国家的骄傲”这一称号。 - 托卡耶夫向获奖学生表示。

总统指出，每一枚奖牌都是长期努力和坚持的成果，需要数小时的学习、数月的准备以及多年向着目标不断前进。

- 伟大的阿拜曾说过，人的三大品格是“炽热的意志、明亮的智慧和温暖的心灵”。不久的将来，你们将成为优秀的工程师、杰出的科学家和各领域的专业人才，创造新技术，取得推动国家繁荣和世界发展的新成果。我对此深信不疑。 - 他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦拥有一大批真正优秀的青年，在各领域特别是教育领域不断取得突出成绩。

据总统介绍，今年哈萨克斯坦中小学生已参加44项国际奥林匹克竞赛和科学赛事，共获得超过1000枚奖牌，其中金牌超过200枚。

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他特别提到哈萨克斯坦学生在国际物理奥林匹克竞赛中的表现。参加该项赛事的5名哈萨克斯坦选手全部夺得金牌。

托卡耶夫说：“这是前所未有的独特成绩。我们应当在各个领域都力争达到这样的水平，哈萨克斯坦青年完全具备这样的潜力。”

总统同时指出，哈萨克斯坦正在经历重要的发展和变革阶段，科学、教育和创新在国家未来发展中具有重要地位。

谈及日前举行的库鲁尔泰选举，托卡耶夫表示，这是哈萨克斯坦历史上首次举行库鲁尔泰选举，并对选民、国内外观察员以及中央选举委员会所做工作表示感谢。

托卡耶夫还强调，在快速变化的世界中，对知识的追求、对自身能力的信心以及坚持不懈的努力始终是取得成功的重要条件。

- 可以肯定的是，未来将属于那些重视人力资本发展，并积极将新技术应用于经济和社会各领域的国家。为推动哈萨克斯坦加快发展，我宣布2026年为“数字化和人工智能年”。你们这些优秀青年应当走在这一创造性进程的最前沿。 - 他说。

总统表示，教育、科学、创新和先进技术已经成为当今时代的重要竞争力，只有拥有高素质、重视知识的国家才能在全球竞争中走在前列。

- 因此，我认为你们就是“这个时代真正的英雄”。我希望哈萨克斯坦青年热爱祖国、勤奋好学、努力工作，关心国家、爱护自然，成为真正负责任的“Adal azamat”（Адал азамат，意为诚实、负责任的公民）。我相信我们的青年！ - 托卡耶夫说。

总统同时向培养优秀学生的教师和导师表示感谢，并强调他们的付出应得到国家认可。

- 培养有能力的孩子、帮助他们备战国际赛事，是一项非常崇高的事业。你们的工作一定会得到国家重视。 - 托卡耶夫说。

他表示，将就此向政府和各州行政长官作出相应指示。

活动期间，托卡耶夫向国际学科奥赛金、银、铜牌获得者分别颁发相当于1500、1000和500个月度计算指数的奖金证书。

Фото: Ақорда

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多名培养国际赛事获奖学生的教师和导师同时获得国家荣誉。其中，2名教师获授“尊敬（Құрмет）”勋章，4名教师和导师获授“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін）”奖章，另有4名教师获授沙帕哈特（Шапағат）奖章。

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