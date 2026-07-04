英国学者：宪法改革将为哈萨克斯坦政治革新开辟道路

（哈萨克国际通讯社讯）英国学者认为，哈萨克斯坦新宪法是推动国家政治体制发展的重要一步，但改革能否取得成效，关键仍取决于未来如何落实。英国林肯大学（University of Lincoln）国际政治学教授里科·艾萨克斯（Rico Isaacs）和斯塔福德郡大学（Staffordshire University）欧亚研究系副教授阿伦·托马斯（Alun Thomas）日前在接受哈通社驻伦敦记者采访时作出上述表示。

宪法改革是长期现代化进程的一部分

林肯大学国际政治学教授里科·艾萨克斯认为，新宪法的通过具有重大政治意义。

“新宪法的通过是一项具有重要意义的政治事件。宪法以正式形式确立政治体系的运行规则，因此如此大规模的变革无疑具有深远影响。它反映了国家对于自身制度以及不同权力部门之间关系性质的理解。”他说。

同时，研究人员指出，宪法改革本身只是更广泛政治现代化进程中的一部分。按照他的观点，新制度机制能否在实践中有效运转将成为决定性因素。

“归根结底，这些改革能否成功，取决于它们是否能够在实践中强化国家机构，提高权力问责水平，增强民众对政治体系的信任。决定改革意义的并非宪法文本本身，而是其能否得到切实执行。”教授表示。

延续这一观点，里科·艾萨克斯强调，应将改革视为国家制度建设系统性工作的一部分，而非一次性的历史转折。

他认为，宪法所确立的改革旨在重新调整总统、议会以及其他国家机构之间的相互关系。

这位专家表示，新权力配置究竟具有多大意义，未来将通过议会、司法系统以及其他国家机关的实际运作得到检验。它们能否有效履行职责，正受到哈萨克斯坦国内外的广泛关注。

政治文化、数字化与区域合作

斯塔福德郡大学欧亚研究系副教授阿伦·托马斯认为，改革最重要的成果不仅限于宏观层面的结构性变化，更将推动政治文化和社会文化的深层更新。

“毫无疑问，哈萨克斯坦宪法中的重大结构性变化会吸引公众关注，但随着时间推移，那些在政治和社会文化层面出现的细微变化，其影响可能更加深远。”专家表示。

他指出，当今国家治理和社会互动正日益向数字空间转移。与许多国家一样，哈萨克斯坦也面临建立现代数字空间治理机制的现实需求，这既反映了国家自身的发展特点，也体现了全球性趋势。

阿伦·托马斯还特别提及改革对区域合作可能产生的影响。在他看来，哈萨克斯坦国家机构的进一步发展，将与中亚国家合作体系的加强同步推进。

“这些改革将如何影响正在形成中的中亚区域体系，令人高度关注。事实上，自1991年以来，中亚五国在解决区域和跨境问题方面，并未如最初设想那样实现紧密协作。但近年来，特别是新冠疫情暴发后，这一局面已发生显著变化。”他说。

哈萨克斯坦受到国际社会关注

从区域视角评价改革时，两位英国学者一致认为，哈萨克斯坦依然保持着作为一个致力于系统性变革国家的形象，但双方关注的重点有所不同。

阿伦·托马斯首先强调，新宪法有助于国家更快适应不断变化的国际和经济环境。他指出，与地区其他国家一样，哈萨克斯坦在苏联解体后保留了旧治理体系的诸多特征，但在推进改革方面，哈萨克斯坦表现出更强的决心和组织能力。

他表示，如今不仅哈萨克斯坦，整个国际体系本身都在经历深刻变革。如果新宪法能够帮助国家应对复杂多变的经济挑战，那么其最大价值就在于增强国家适应新形势的能力。

另一方面，里科·艾萨克斯认为，哈萨克斯坦当前的改革受到周边国家和国际伙伴的高度关注，是一种自然现象。

“长期以来，哈萨克斯坦一直被视为中亚地区最开放、最愿意接受变革的国家，而此次宪法改革将进一步提升这一形象。鉴于哈萨克斯坦在地区事务中拥有重要的经济和政治影响力，邻国和国际社会始终密切关注这里发生的一切变化。”艾萨克斯说。

在教授看来，此次改革表明哈萨克斯坦积极推动国家治理体系现代化的意愿，但国家的国际声誉并不会仅仅因为通过新宪法而自动提升，一切仍取决于改革在现实中的落实情况。