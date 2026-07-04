英国学者：宪法改革将为哈萨克斯坦政治革新开辟道路
（哈萨克国际通讯社讯）英国学者认为，哈萨克斯坦新宪法是推动国家政治体制发展的重要一步，但改革能否取得成效，关键仍取决于未来如何落实。英国林肯大学（University of Lincoln）国际政治学教授里科·艾萨克斯（Rico Isaacs）和斯塔福德郡大学（Staffordshire University）欧亚研究系副教授阿伦·托马斯（Alun Thomas）日前在接受哈通社驻伦敦记者采访时作出上述表示。
宪法改革是长期现代化进程的一部分
林肯大学国际政治学教授里科·艾萨克斯认为，新宪法的通过具有重大政治意义。
“新宪法的通过是一项具有重要意义的政治事件。宪法以正式形式确立政治体系的运行规则，因此如此大规模的变革无疑具有深远影响。它反映了国家对于自身制度以及不同权力部门之间关系性质的理解。”他说。
同时，研究人员指出，宪法改革本身只是更广泛政治现代化进程中的一部分。按照他的观点，新制度机制能否在实践中有效运转将成为决定性因素。
“归根结底，这些改革能否成功，取决于它们是否能够在实践中强化国家机构，提高权力问责水平，增强民众对政治体系的信任。决定改革意义的并非宪法文本本身，而是其能否得到切实执行。”教授表示。
延续这一观点，里科·艾萨克斯强调，应将改革视为国家制度建设系统性工作的一部分，而非一次性的历史转折。
他认为，宪法所确立的改革旨在重新调整总统、议会以及其他国家机构之间的相互关系。
这位专家表示，新权力配置究竟具有多大意义，未来将通过议会、司法系统以及其他国家机关的实际运作得到检验。它们能否有效履行职责，正受到哈萨克斯坦国内外的广泛关注。
政治文化、数字化与区域合作
斯塔福德郡大学欧亚研究系副教授阿伦·托马斯认为，改革最重要的成果不仅限于宏观层面的结构性变化，更将推动政治文化和社会文化的深层更新。
“毫无疑问，哈萨克斯坦宪法中的重大结构性变化会吸引公众关注，但随着时间推移，那些在政治和社会文化层面出现的细微变化，其影响可能更加深远。”专家表示。
他指出，当今国家治理和社会互动正日益向数字空间转移。与许多国家一样，哈萨克斯坦也面临建立现代数字空间治理机制的现实需求，这既反映了国家自身的发展特点，也体现了全球性趋势。
阿伦·托马斯还特别提及改革对区域合作可能产生的影响。在他看来，哈萨克斯坦国家机构的进一步发展，将与中亚国家合作体系的加强同步推进。
“这些改革将如何影响正在形成中的中亚区域体系，令人高度关注。事实上，自1991年以来，中亚五国在解决区域和跨境问题方面，并未如最初设想那样实现紧密协作。但近年来，特别是新冠疫情暴发后，这一局面已发生显著变化。”他说。
哈萨克斯坦受到国际社会关注
从区域视角评价改革时，两位英国学者一致认为，哈萨克斯坦依然保持着作为一个致力于系统性变革国家的形象，但双方关注的重点有所不同。
阿伦·托马斯首先强调，新宪法有助于国家更快适应不断变化的国际和经济环境。他指出，与地区其他国家一样，哈萨克斯坦在苏联解体后保留了旧治理体系的诸多特征，但在推进改革方面，哈萨克斯坦表现出更强的决心和组织能力。
他表示，如今不仅哈萨克斯坦，整个国际体系本身都在经历深刻变革。如果新宪法能够帮助国家应对复杂多变的经济挑战，那么其最大价值就在于增强国家适应新形势的能力。
另一方面，里科·艾萨克斯认为，哈萨克斯坦当前的改革受到周边国家和国际伙伴的高度关注，是一种自然现象。
“长期以来，哈萨克斯坦一直被视为中亚地区最开放、最愿意接受变革的国家，而此次宪法改革将进一步提升这一形象。鉴于哈萨克斯坦在地区事务中拥有重要的经济和政治影响力，邻国和国际社会始终密切关注这里发生的一切变化。”艾萨克斯说。
在教授看来，此次改革表明哈萨克斯坦积极推动国家治理体系现代化的意愿，但国家的国际声誉并不会仅仅因为通过新宪法而自动提升，一切仍取决于改革在现实中的落实情况。
“在全球层面，此次宪法改革被视为哈萨克斯坦愿意推动国家机构更新和法律变革的重要体现。但任何国家的国际形象都不是由纸面上的法律文本决定的，它首先取决于改革如何体现在民众的日常生活中，以及这些制度性变革能否真正成为政治进程的一部分。”艾萨克斯总结说。