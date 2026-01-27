美国学者评宪法改革：哈萨克斯坦政治体制改革将提升其作为欧亚战略伙伴的可靠性

泰姆尼茨基认为，这些创新举措与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫长期坚持的改革路线保持了高度一致。

泰姆尼茨基指出，实行“一院制库鲁尔泰”将简化决策流程，并削弱利益集团的影响力。在总统制框架下，这种结构有助于立法草案的快速通过。

他表示，该模型借鉴了斯堪的纳维亚国家（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典）以及土耳其成功的一院制议会经验。这不仅符合哈萨克斯坦的单一制国家结构，更重要的是，“库鲁尔泰”的概念在文化层面上与游牧社会传统的协商文化实现了深度契合。

关于设立副总统职位的建议，泰姆尼茨基认为，这一由总统提名并经议会批准的职位，旨在填补参议院解散后出现的制度性空白。副总统将主要负责国际代表事务及与议会的沟通对接。同时，这有助于树立行政机关的集体形象，使哈萨克斯坦的政治体系在国际舞台上更显稳健可靠。

泰姆尼茨基进一步表示，在奉行多元平衡外交政策的背景下，此举将提升哈萨克斯坦的外交潜力。总统可以在不削弱核心权力的前提下，实现职权的科学分配。虽然这一模式参考了美国或韩国的经验，但同时也兼顾了哈萨克斯坦强力总统制的具体国情。

—这本身就是国家治理体系日臻成熟的表现，将使阿斯塔纳在‘C5+1’等国际合作框架中，成为更具信誉的欧亚合作伙伴，-泰姆尼茨基强调。

他还特别提到了组建“人民理事会”以取代国家库鲁尔泰大会和哈萨克斯坦民族和睦大会的倡议。据他介绍，这一由126名成员组成的高级咨询机构将整合民族文化协会、非政府组织及地区机构，实现咨询机制的现代化。此外，取消此前赋予民族和睦大会的议会保障配额，将显著增强民众对选举制度的信心。

—赋予人民理事会立法动议权，将强化公民社会在意识形态、国内政治及宪法事务中的参与度。这有助于在不损害国家主权的前提下，加强多民族国家的民族和谐，-泰姆尼茨基说道。

在泰姆尼茨基看来，虽然这一结构在形式上与俄罗斯的上议院有相似之处，但在哈萨克斯坦，其重心更倾向于保障社会各界代表的广泛参与。

此外，由宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃领导的宪法改革委员会，吸收了不同民族代表及社会组织参与，为宪法改革赢得了广泛支持。这实际上相当于对宪法的重新审视，且所有变更最终计划通过全民公投予以确认。

他认为，将所有建议整合为一个统一的项目将为改革注入强劲动力，这与智利或突尼斯的成功实践有异曲同工之妙。这种基于技术官僚逻辑、同时保障广泛社会参与的方法，将增强制度性信任，这对于落实“公正的哈萨克斯坦”理念以及确保哈国改革获得欧洲认可至关重要。

【编译：阿遥】