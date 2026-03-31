国际关系与战略沟通专家、欧亚地缘政治研究学者、孟加拉国达福迪尔国际大学教授格雷格·西蒙斯对这一进程给予了积极评价。

西蒙斯教授认为，哈萨克斯坦在独立后较短时间内取得的成就，充分证明了国家的巨大进步。同时，他强调在下一阶段的发展中，保持稳健且系统性的经济政策对于维持现有地位至关重要。

—能否保持这一成果，直接取决于国家的治理效能以及在全球经济进程中独立自主界定自身角色的能力，-西蒙斯表示。

他指出，哈萨克斯坦之所以能跻身全球前40大经济体，归功于国内改革与全球利好因素的成功结合。其中，在国家经济政策框架下做出的决策以及对外部环境的高度适应力发挥了关键作用。

西蒙斯还特别提到了中亚地区日益增长的地缘经济重要性。他认为，凭借丰富的自然资源潜力支撑和优越的地理位置，哈萨克斯坦不仅能巩固其在地区内的地位，还能在国际舞台上更进一步。

—只要哈萨克斯坦继续在互利共赢和伙伴关系的基础上发展与地区国家的协作，就必然能成为该地区的"引力中心"，-西蒙斯指出。

在谈到哈萨克斯坦国内变革时，西蒙斯指出，过去七年来哈萨克斯坦经历了一个综合发展的过程，这不仅涉及经济领域，更以制度、政治和社会改革为支撑。他认为，这种平衡的政策有助于提高国家的稳定性和发展可预测性。

此外，该专家还关注到拥有全球近一半GDP产出的亚洲地区的重要性。在此背景下，哈萨克斯坦的地理位置为扩大经贸往来、吸引投资和提升过境运输潜力提供了新机遇。

他认为，最具前景的发展方向之一是引导公民积极参与经济进程，包括发展创业活动和投资活跃度。而在外部市场，加强与国际组织的合作并推动经济联系多元化仍将是核心课题。

他最后指出，内部稳定性与灵活的对外经济政策相结合，将使哈萨克斯坦在波动的全球经济环境下迈出坚实步伐。

【编译：阿遥】