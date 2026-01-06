跨国企业加快落地 哈萨克斯坦工业化路径日益清晰

从销售市场向工业基地的转变

到2025年，哈萨克斯坦经济结构性转型已显现出积极信号。在全球供应链因地缘政治与物流风险而持续调整的背景下，跨国企业加快了生产布局多元化的步伐。哈萨克斯坦在这一进程中逐渐成为不仅服务国内市场，同时覆盖中亚、欧亚经济联盟及周边地区的生产枢纽。

这一变化与国家经济政策的持续推动密切相关。相关预测显示，2025年哈萨克斯坦制造业增速有望接近6%，而2026年的目标增速已设定为6.2%。加工业在经济增长中的支撑作用日益凸显，对原材料出口的依赖程度正逐步下降。

冶金工业仍是制造业的重要支柱。预计到2026年，该行业产值将增长约3%，主要动力来自Kyzyl Aray Copper、Ekibastuz FerroAlloys、Kazferro Limited和Shagala Mining等项目释放产能。在黑色冶金领域，铁合金、钢、生铁和平轧钢材产量预计保持增长；在有色冶金领域，金、铜、铝和锌的生产规模也将进一步扩大。

Фото: Qarmet

机械制造业的增长势头更为明显。2026年，该行业计划实现13.4%的增长，其中乘用车产量预计增长17%，农业机械增长5%。化学工业同样进入加速发展阶段。随着硫酸、氰化钠、过氧化氢和水玻璃等新产能在2026年陆续投产，行业增长率有望达到7%。

商贸领域在整体经济提速中发挥着重要作用。预计2026年哈萨克斯坦贸易总额将达到92.4万亿坚戈，同比增长6.5%。这一增长将由稳定的油气产量、食品和非食品加工业扩张，以及多个面向出口的批发型B2B平台（包括对华贸易项目）的启动共同推动。

与此同时，农业加工领域同样保持活跃。到2026年，食品和饮料生产预计分别增长9%和9.3%，有助于提升行业附加值并扩大出口空间。

为本土化发展夯实基础

当前转型进程是近年来一系列经济改革持续推进的结果。改善投资环境、升级工业园区、提高监管透明度等措施，为长期资本投入创造了条件。经济特区政策、税收优惠以及审批流程的简化，使外国企业能够制定中长期生产和投资规划。

哈萨克斯坦在政治稳定性、区位条件以及与国际接轨的法律体系方面具备一定优势。全球食品企业玛氏公司（Mars）便是这一趋势的代表。该公司此前主要从事进口和分销业务，目前已开始在阿拉木图州建设宠物食品生产基地，项目投资超过888亿坚戈，设计年产能为10万吨，标志着外资企业向本土化生产模式进一步转变。

制药领域也出现新的投资动向。汗腾格里生物制药已签署投资协议，计划在阿拉套经济特区建设生产综合体，涵盖27种国际非专利药物，包括抗肿瘤及罕见病用药，总投资额超过1030亿坚戈。项目不仅将推动进口替代，也具备面向出口的潜力。

Фото: Kazinform

在技术密集型产业方面，哈萨克斯坦作为工业中心的作用逐步显现。2025年，起亚汽车位于库斯塔奈的全循环生产工厂投产，投资规模达2.7亿美元，主要面向中亚和欧亚经济联盟市场。同样，美国西屋制动公司也通过提高本地零部件使用比例，并在阿斯塔纳设立工程技术中心，持续深化本土化布局。

冶金行业的本地采购比例亦在提升。欧亚资源集团在哈本地采购商品和服务的占比已从上一年的48%提高至2024年的60%。卡拉干达冶金集团（Qarmet）则通过与中国企业合作等多个项目，推进建筑冶金领域的进口替代，并逐步进入汽车、核能和家电等高附加值产业所需的热轧钢材市场。

持续扩大的投资项目储备

目前，哈萨克斯坦已形成由外资参与的20个大型工业项目储备，总投资约5.7万亿坚戈，预计可创造1.1万多个就业岗位。此外，还有9个多边合作项目正在推进，总额约24亿美元。

多数新建工厂在规划阶段即面向出口市场。本土化生产不仅带动了制造业就业，也促进了物流、工程及相关服务行业的发展，技术转移效应进一步推动了高技能劳动力市场的形成。

跨国企业的持续进入显示，哈萨克斯坦的工业环境正在不断完善。通过吸引国际生产商、提高本地化水平并扩大出口能力，哈萨克斯坦正逐步巩固其作为欧亚地区重要工业枢纽之一的地位。

【编译：阿遥】