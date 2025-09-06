美国企业累计向哈萨克斯坦经济投资510亿美元

据国家经济报新闻办公室消息，朱曼哈林部长与美国商会近东、土耳其及中亚地区高级副总裁胡什·乔克西（Khush Choksin）举行了会晤，雪佛龙（Chevron）、Meta、苹果（Apple）、可口可乐（Coca Cola）、万事达（Mastercard）和安利（Amway）等公司的代表也参加了此次会议。

朱曼哈林表示，2024年两国在贸易额方面取得了显著成果。他指出：

“去年，双边贸易额达到42亿美元。我们看到，未来进一步扩大贸易额的潜力巨大。”

会议还提到，目前在哈萨克斯坦有超过700家企业由美国资本参与运营。自2005年以来，美国对哈萨克斯坦的直接投资总额已超过510亿美元。主要投资企业包括：

- 雪佛龙（Chevron）

- 埃克森美孚（ExxonMobil）

- 辉瑞（Pfizer）

- 通用电气（General Electric）

- 沃伊泰克（Wabtec）

这些企业在石油天然气、制药、能源和机械制造等领域积极参与投资项目。双方一致同意进一步深化两国合作。哈萨克斯坦方面表示，将根据税法规定为外国投资者提供支持。

值得一提的是，中国企业如中国石油天然气集团公司（CNPC）、中信集团（CITIC）、中国石化（SINOPEC）和华为（HUAWEI）也向哈萨克斯坦经济投资了270亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】