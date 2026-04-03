哈国农业用地面积跻身全球前六 资源优势助力耕地结构转型

需要指出的是，这一数据不仅涵盖耕地，还包括广阔牧场，后者在哈萨克斯坦农业用地中占据相当大比例。这一点使哈萨克斯坦区别于精耕细作比例较高的其他农业大国。

目前，世界各国在特定农作物生产上各具优势。例如，美国是全球最大玉米生产国，巴西在坚果和甘蔗生产方面领先，澳大利亚则以大型小麦出口国著称。哈萨克斯坦传统上侧重粮食作物，尤其是小麦和大麦种植，但目前种植结构正处于逐步调整之中。

近年来，哈萨克斯坦持续实施农业多元化战略。具体而言，我国正在缩减小麦种植面积，转而增加更具经济效益的作物。农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫指出，当前优先发展油料作物、饲料作物、大麦以及马铃薯。

根据最新统计数据，哈萨克斯坦全国总播种面积为2380万公顷，较去年增加18万公顷。其中，小麦播种面积缩减12.5万公顷，目前维持在1210

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万公顷左右。与此同时，油料作物、饲料作物和大麦种植面积则呈现增长态势。

上述调整旨在提升农业生产效率、增强对气候条件的适应能力，并降低对全球粮食价格波动的依赖。向高收益作物转型被视为推动国家农业发展的关键举措。

综上所述，凭借雄厚土地资源储备，哈萨克斯坦正逐步实现农业模式转型升级，将发展重点聚焦于生产稳定性、盈利能力以及多元化布局。

【编译：阿遥】