韩国企业拟参与阿拉套市能源与基础设施项目

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈萨克斯坦政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫在对韩国进行工作访问期间，分别会见了韩国电力公社（KEPCO）、乐天酒店与度假村（Lotte Hotels & Resorts）、斗山重工业（Doosan Enerbility）及全球绿色增长研究所（GGGI）的领导层。

会上，各方就韩国企业参与阿拉套市（Alatau City）基础设施建设及投资项目的事宜进行了探讨。

会谈中，波兹姆巴耶夫强调了哈萨克斯坦与韩国之间的高水平战略伙伴关系，并表达了为新城建设引进先进技术、投资及国际专业经验的意愿。

- 阿拉套城是哈萨克斯坦的国家级重点项目之一。目前，该市正致力于构建专属的投资与监管环境，并推进现代化基础设施建设。我们有意与韩国领军企业建立长期合作伙伴关系，并愿就具体合作项目的细节进行商讨。-他说。

Фото: Правительство РК

在与韩国电力公社举行的会谈中，双方探讨了合作开发阿拉套市能源基础设施的前景。具体而言，讨论重点在于该韩国企业可能参与的项目，包括输配电系统的设计、变电站建设、与国家能源系统的整合以及当地电网的互联。

斗山重工与全球绿色增长研究所的代表就为阿拉套城建设专用发电设施进行了探讨。在考虑的方案中，包括建设一座装机容量为2×250兆瓦的燃气电厂，并将其设计为具备未来转型使用氢燃料的潜力。初步规划拟通过政府和社会资本合作（PPP）模式实施该项目。

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会议还探讨了旅游及酒店基础设施的开发事宜。哈方代表与乐天酒店及度假村进行了商谈，探讨在阿拉套城开发一个包含“L7 by Lotte”品牌酒店的综合体项目的可能性。该项目总投资额超过2亿美元，规划建设一家拥有180间客房的酒店、办公空间以及住宅公寓。

根据会谈结果，双方同意继续推进所讨论项目的相关工作，包括确定项目的融资与实施机制。阿拉套市政府将协同相关政府部门及潜在合作伙伴，负责协调并推动各项工作。目前，阿拉套市的投资组合涵盖67个项目，总价值达69亿美元，预计将创造超过5.5万个就业岗位。

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所讨论项目的实施将有助于阿拉套市的全面发展，特别是可靠的能源和工程基础设施的形成，酒店、商业和商业设施的发展。吸引国际合作伙伴和实施新的投资项目将为创造更多就业机会、扩大城市服务范围、增加商业活动和改善城市环境质量创造条件。