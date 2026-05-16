英国企业与哈萨克斯坦投资者保护体系建立直接沟通机制

根据委员会新闻处消息，新的合作机制将有助于英国企业与检察机关之间实现更高效的信息对接，从而加快投资问题处理速度，并减少行政壁垒。

备忘录由投资者权益保护委员会副主席阿扎马特·杜伊森别科夫与英国驻哈萨克斯坦商会副主席迪娜拉·塔纳舍娃签署。国际商业界代表及商会成员共同出席了签约仪式。

Фото: Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті

阿扎马特·杜伊森别科夫表示，保护投资者合法权益始终是检察机关工作的重点方向之一。按照总统 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫 的要求，哈萨克斯坦正在持续强化企业投资全流程服务及投资者权益保护机制。

他指出，此次签署备忘录，将为英国企业建立长期、直接的沟通渠道，有助于快速回应投资者诉求、降低行政障碍。当前工作的重点并非“寻找责任人”，而是推动新项目落地和创造就业岗位。

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英国驻哈萨克斯坦商会副主席迪娜拉·塔纳舍娃则表示，哈萨克斯坦成立投资者权益保护委员会，并赋予总检察长“投资监察专员”职能，是增强国际商业社会对哈萨克斯坦信心的重要举措。

她强调，这体现出哈方正在进一步强化投资者权益保障，并向外国企业释放出“市场更加开放、规则更加透明”的信号。

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会议期间，多位企业代表还就自身面临的问题直接向委会提出诉求，部分申请当场即被纳入后续处理程序。

此外，与会人员还听取了投资者权益保护委员会主要工作方向介绍，并就未来与国际商业界深化合作等议题进行了讨论。

【编译：达娜】