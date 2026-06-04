联合国：也门政府控制区近半数人口面临严重粮食不安全

粮食不安全持续恶化 2026年前景进一步趋紧

分析显示，目前约有500万人正经历“危机”级或更严重的急性粮食不安全状况，其中包括140万人处于“紧急”状态。

报告预计，随着2026年6月至9月粮食短缺季节到来，将有540万人（占政府控制区人口的51%）面临急性粮食不安全，其中处于“紧急”状态的人数将增至150万。

在2026年10月至12月收获后时期，情况仍难以明显改善，预计处于紧急状况的人数将进一步增至180万人，显示危机的严重性与持续性。

分析指出，在当前已确认资金水平下，购买力持续下降、宏观经济恶化、农业投入成本高企以及人道主义援助急剧减少，将导致全年粮食不安全状况维持在高位。

生计压力加剧 营养风险持续上升

粮农组织、世界粮食计划署和联合国儿童基金会在联合声明中表示：“粮食安全阶段综合分类的最新调查结果发出了严峻警告。冲突和内乱引发的经济崩溃、气候冲击、生计中断以及人道主义支持减少的综合影响，正将家庭推向其应对能力的极限。”

三机构指出，家庭在购买力持续削弱的情况下仍高度依赖市场，工资发放不规律、食品和燃料价格高企、收入机会减少以及农业生产受限，正进一步限制家庭获取基本食物的能力。

同时，由于资金严重短缺，人道主义粮食援助及营养、卫生、水、环境卫生和个人卫生等领域的干预预计将急剧减少，使数百万民众在需求上升的情况下无法获得支持。

分析指出，粮食不安全仍是也门严重营养不良的主要驱动因素。妇女和儿童、境内流离失所者及边缘化群体面临最高风险。膳食多样性下降、食物摄入不足以及基本营养服务受限，正在加剧孕妇、哺乳期妇女和幼儿的急性营养不良风险。

流离失所家庭持续面临严重食物缺口，并日益依赖消极应对策略。农业和畜牧业作为约60%也门家庭生计来源，仍受到高投入成本、气候冲击、虫害、洪水风险以及供应链中断的持续压力。

呼吁紧急增加资金支持

粮农组织、世界粮食计划署和联合国儿童基金会呼吁国际社会紧急增加对人道主义粮食援助、营养服务、卫生、农业及韧性建设项目的资金支持。

三机构表示，若不立即采取持续且力度更大的行动，数百万弱势群体将面临更深层次饥饿、营养不良以及生计不可逆转丧失的风险。