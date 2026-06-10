国内产量足以满足需求 为何继续进口航油？

在中东地区局势持续紧张、霍尔木兹海峡石油运输面临风险的背景下，多家国际航空公司纷纷削减航班数量并采取节油措施。针对这一情况，哈通社编辑部致函能源部，了解哈萨克斯坦民航领域的燃料保障情况。

能源部在回复中表示，哈萨克斯坦国内炼油厂每年可生产约75万吨航空燃料，完全能够满足国内民用航空市场的需求。

目前，奇姆肯特炼油厂是全国最大的航空燃料生产基地，年产能达31.5万吨；阿特劳炼油厂年产能为21.5万吨，巴甫洛达尔石化厂年产能为22万吨。

能源部指出，航空燃料产量会根据国内成品油市场需求进行动态调整。

—航油产量可能根据国内市场对社会保障类油品的需求进行调整，后者包括AI-92及以上标号汽油和柴油。这些油品直接关系到居民生活、农业生产、客运交通以及食品、粮食和建筑材料运输。由于汽油、柴油和航空燃料均来自同一炼化流程，提高其中一种产品的产量，往往意味着其他产品产量相应减少，-能源部解释说。

哈萨克斯坦为何仍需进口航油？

根据民用航空委员会的数据，2026年全国航空燃料需求预计将达到120万吨。其中，国内民航市场需求约为68万吨，另有52万吨用于保障经停哈萨克斯坦的国际客运和货运航班。

鉴于国内炼油企业已能够完全满足本国民航市场需求，进口航空燃料主要用于保障阿斯塔纳和阿拉木图两大机场的国际中转业务。

总体来看，哈萨克斯坦进口的航空燃料主要来自俄罗斯、白俄罗斯、中国和土库曼斯坦。

—根据哈萨克斯坦政府与俄罗斯联邦政府签署的贸易经济合作协议，双方每年都会确定指示性平衡指标，其中规定航空燃料进口额度为30万吨。如有需要，该额度可提高至50万吨，-能源部表示。

据统计，自2025年12月以来，共有1230吨中国生产的Jet-3型航空燃料运抵阿拉木图机场私人终端。

能源部同时指出，取消航空燃料进口增值税，以及欧亚经济委员会对第三国进口航空燃料实施零关税政策，为供应渠道多元化创造了有利条件，也进一步提高了进口物流的便利性。