托卡耶夫：联合国改革应从安理会改革起步

—我想强调，全面改革联合国已不再是无休止的讨论话题，而是一项真正的战略需求。我们需要组建一支专业而有担当的团队，制定并毫不拖延地推动具体改革方案。联合国必须能够应对当今的挑战和未来的任务。这一进程应首先从安理会改革起步。安理会应轮流吸纳来自亚洲、非洲和拉丁美洲的主要国家代表。此外，哈萨克斯坦认为，负责任的中等强国在安理会中的声音应当更清晰地被听到。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫指出，事实上，中等强国已在国际关系中发挥积极作用，为维持平衡与增进互信作出贡献。

—当大国难以团结一致，或无法有效解决关乎全人类的紧迫问题时，这些国家往往能在联合国框架下发挥调解作用。要提升联合国在21世纪的声誉，成员国必须采取切实行动，巩固和平与安全。否则，联合国将永远疲于应对问题的后果，而根源却不断积累。这个进程完全可以从今天开始。为此，我们必须再次重申对《联合国宪章》的承诺。主权、领土完整以及通过和平方式解决争端的原则必须严格遵守。按需使用宪章条款，只会损害联合国的声誉。-托卡耶夫强调。

【编译：阿遥】