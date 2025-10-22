哈萨克斯坦确保国内粮食供应稳定 出口规模将保持高位

农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍，2024—2025年度粮食出口量将不会低于去年水平。

他指出，在2024—2025年度营销期结束时，哈萨克斯坦共出口1340万吨粮食，这一数字接近历史最高纪录。

“我们不仅开拓了新市场，同时也重返了此前失去的传统市场。目前，哈萨克小麦已重新大规模出口至吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆和亚美尼亚。在昨日阿塞拜疆总统对哈萨克斯坦的国事访问期间，双方特别强调了这一合作成果，这将为两国在农业领域的协作与双边贸易增长创造新机遇。”