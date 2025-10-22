14:07, 22 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦确保国内粮食供应稳定 出口规模将保持高位
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部表示，国内市场已完全能够满足面包、面粉和意大利面等食品生产所需的原料供应。同时，种子储备充足，畜牧业所需的饲料粮库存也得到全面保障。
农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍，2024—2025年度粮食出口量将不会低于去年水平。
他指出，在2024—2025年度营销期结束时，哈萨克斯坦共出口1340万吨粮食，这一数字接近历史最高纪录。
“我们不仅开拓了新市场，同时也重返了此前失去的传统市场。目前，哈萨克小麦已重新大规模出口至吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆和亚美尼亚。在昨日阿塞拜疆总统对哈萨克斯坦的国事访问期间，双方特别强调了这一合作成果，这将为两国在农业领域的协作与双边贸易增长创造新机遇。”
苏勒坦诺夫表示，考虑到今年的产量，预计粮食出口潜力将超过1200万吨。
副部长强调，出口增长不会对国内市场造成负面影响：
“内需完全能够得到满足，粮食加工、烘焙及畜牧业生产所需原料储备充足。出口供应不会影响国内市场的稳定。”
【编译：达娜】