中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:07, 22 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦确保国内粮食供应稳定 出口规模将保持高位

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部表示，国内市场已完全能够满足面包、面粉和意大利面等食品生产所需的原料供应。同时，种子储备充足，畜牧业所需的饲料粮库存也得到全面保障。

    Қызылордада нан өнімдері кешені іске қосылды
    Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

    农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍，2024—2025年度粮食出口量将不会低于去年水平。

    他指出，在2024—2025年度营销期结束时，哈萨克斯坦共出口1340万吨粮食，这一数字接近历史最高纪录。

    “我们不仅开拓了新市场，同时也重返了此前失去的传统市场。目前，哈萨克小麦已重新大规模出口至吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆和亚美尼亚。在昨日阿塞拜疆总统对哈萨克斯坦的国事访问期间，双方特别强调了这一合作成果，这将为两国在农业领域的协作与双边贸易增长创造新机遇。”

    苏勒坦诺夫表示，考虑到今年的产量，预计粮食出口潜力将超过1200万吨。

    副部长强调，出口增长不会对国内市场造成负面影响：

    “内需完全能够得到满足，粮食加工、烘焙及畜牧业生产所需原料储备充足。出口供应不会影响国内市场的稳定。”

    【编译：达娜】

    标签:
    农业 粮食 进出口
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读