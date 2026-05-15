联合国报告：应提高再生塑料用于食品接触的安全性

报告指出，食品包装在现代食品体系中扮演着重要角色，有助于保持食品品质、延长保质期并减少粮食损失和浪费。该市场增长迅速，预计将从2024年的约5052.7亿美元扩大至2030年的8155.1亿美元。

然而，塑料包装的增长也加剧了日益严重的污染问题。迄今为止，全球产生的塑料废弃物中只有不到10%被回收利用，出于可持续性考虑，这一比例预计将有所上升。

更为复杂的回收流

报告指出，塑料食品容器和包装可能含有制造过程中使用的数千种物质，包括稳定剂、涂层、颜料和增塑剂。在回收过程中，分类不当、环境暴露或消费者的先前使用都可能导致额外的污染物进入废物流。

该分析引用的研究发现，再生塑料中可能含有的金属、阻燃剂、邻苯二甲酸酯和持久性有机污染物等物质，其含量高于原生塑料。

与此同时，专家们强调，经过严格清洗、去污处理和监管审查后，获准用于食品接触的再生塑料可以与新生产的塑料一样安全。

新材料，新问题

该分析还审视了替代性包装材料，包括生物塑料、植物纤维和蛋白质基材料，这些材料正日益被推广为传统塑料的更可持续替代品。

但“生物基”并不总是意味着可生物降解。一些源自可再生资源（如玉米或甘蔗）的材料在化学性质上与基于化石燃料的塑料相似，而另一些则被设计为在特定条件下分解。

报告警告称，植物基包装可能引入与其农业来源相关的风险，包括农药残留、天然毒素、真菌毒素和重金属。蛋白质基材料也可能使过敏原（如麸质）迁移进入食品。

报告指出，替代品可能有助于减少塑料废弃物，但在广泛使用之前，它们仍然需要经过严格的食物安全评估。

微塑料问题研究仍不充分

报告还回应了公众对食品和饮料中发现的微塑料和纳米塑料日益增长的担忧。

然而，尽管担忧加剧，监管机构仍缺乏可靠且统一的方法来持续检测和测量这些颗粒，这使得难以确定其对人类健康的确切风险。

该分析指出，回收设施本身也可能造成微塑料污染，尤其是在将塑料破碎成更小碎片的机械回收过程中。

迈向统一的国际标准

这些发现预计将为食品法典委员会——这一由粮农组织和世界卫生组织建立的国际食品标准制定机构——正在进行的讨论提供参考。

报告指出，各国目前对再生塑料和食品接触材料采用不同的监管方法，这给贸易和消费者保护带来了潜在挑战。

报告认为，统一的全球标准将有助于开展强有力的、基于科学的风险评估，同时支持各国推进减少塑料废弃物的努力。