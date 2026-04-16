韩国一季度接待外国游客476万创历年同期新高

韩国文化体育观光部16日发布的统计数据显示，一季度接待外国游客为476万人次，同比增加23%，创下历年同期之最。其中，3月访韩外国游客为206万人次，创下历年单月最高纪录。文体部分析认为，尽管中东局势不稳，但“K-文化”走红、官民积极吸引游客，共同助推访韩游客增加。

按国家和地区看，中国大陆游客最多，为145万人次。日本游客为94万人次。来自美欧等地的长途游客为69万人次，入境游客源地呈现多元化趋势。其中，访韩台湾游客增幅最多，达37.7%。

邮轮旅游市场也呈现明显的恢复势头。一季度停靠济州、釜山、仁川等主要港口的邮轮共338航次，同比增加52.9%。同期，通过地方机场入境的外国游客同比增加49.7%，访韩外国人的地方访问率（指在访韩外国人中，至少一次访问过非首都圈地区的人所占的比例）达34.5%，同比上升3.2个百分点。

另外，外国游客在韩刷卡消费为3.2128万亿韩元（约合人民币148.53亿元），同比增加23%。访韩旅游满意度为90.8分，同比上升1.1分。