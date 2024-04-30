韩国一季度乘用车出口同比增2.8%

第一季度乘用车出口额从2021年的109.9亿美元下降至2022年的109.3亿美元，去年回升至154.1亿美元。出口量为68万辆，同比减少0.8%。

按出口国家和地区（以金额为准）看，面向美国（24.2%）、加拿大（2.4%）、哈萨克斯坦（46.8%）、荷兰（8%）的出口同比增加。对澳大利亚（-11.6%）、英国（-13.2%)、德国（-39.4%）的出口减少。

按汽车类型来看，中大型汽油车带动出口增长，新能源汽车则减少3.3%。每辆出口汽车的平均单价同比增长3.6%，为2.3407万美元。

同期，乘用车进口额同比骤减29.1%，为26.6亿美元，连续三个季度减少。按进口来源地看，自华进口猛增568.9%，自荷兰进口增长10.5%。相反，自德国（-37.3%）、美国（-30.1%）、日本（-16%）、斯洛伐克（-37.3%）、英国（-51.3%）的进口减少。每辆进口汽车平均单价同比减少10.2%，为4.3928万美元。