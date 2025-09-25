韩国又松大学分校在突厥斯坦开学 致力于培养IT人才

出席典礼的嘉宾包括政府副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫、科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫、韩国驻哈萨克斯坦大使赵泰益，以及“又松教育基金会”荣誉主席金成景（音译）等。

Фото: Түркістан облысы әкімдігі

阔谢若夫在致辞中向合作伙伴表示感谢，并强调这一项目对国家发展的意义。

—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾明确指示，要在我国开设世界一流高校的分校。一年半前，突厥斯坦州政府与韩国“又松”教育基金会签署了设立新大学的备忘录。今天，这所大学的落成不仅是一个开端，更是国际合作推动优质教育的新阶段。正如国家元首在国情咨文中指出的，我们正在建设数字化国家。突厥斯坦新校区的开设，正是这一战略的生动体现。把突厥斯坦建设成教育和科研中心，是国家的核心目标之一，而今天的盛会就是这一目标的重要见证。-阔谢若夫说。

Фото: Түркістан облысы әкімдігі

典礼结束后，嘉宾们参观了校园，考察了教学设施，并与学生交流。学校为学生创造了优越的学习条件，配备了现代化教材和设备。

Фото: Түркістан облысы әкімдігі

突厥斯坦州政府长期重视青年发展，将优质教育和科学研究置于优先地位。为支持该校发展，政府已提供100个助学金名额。校园可容纳多达2000名学生。短时间内建成的新大学引起了全国广泛关注。今年除突厥斯坦州本地外，来自阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特，以及克孜勒奥尔达、江布尔、卡拉干达等地区的近400名学生也递交了入学申请。

【编译：阿遥】