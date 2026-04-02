哈萨克旅游国有公司：阿拉木图-上海航线拉近两国旅游业距离

哈萨克斯坦已成为中国游客的热门目的地，游客数量逐年增长。例如，2024年有65.5万中国游客到访哈萨克斯坦，2025年这一数字达到96.8万人，增幅近48%。

2026年3月29日，阿斯塔纳航空公司开通了阿拉木图至上海的直飞航线。这是一条连接哈萨克斯坦与亚洲最大都市之一的新航线。

航班每周运营三班，分别在周二、周四和周日。上海至阿拉木图的返程航班安排在周一、周三和周五。

哈萨克旅游国有公司称，新航线的开通是加强两国旅游合作的重要一步。4月1日，8家中国主要旅行社的代表从上海飞往阿拉木图。此次考察之旅由哈萨克斯坦旅游股份公司和阿斯塔纳航空公司联合组织，他们将亲身领略哈萨克斯坦的主要旅游景点和旅游资源。

旅途中，游客将游览琼布拉克滑雪场、阔勒赛和恰伦谷，以及该地区其他独特的自然和文化景点。

此外，此次访问还将包括与哈萨克斯坦旅游业代表举行的B2B会谈。此次活动将为两国旅游运营商建立新的业务联系并扩大合作铺平道路。

【编译：小穆】