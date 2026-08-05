总统接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席

会谈中，总统听取了工作任务落实进展，以及集团发展规划报告。

卡拉霍伊辛表示，公司投资和贷款组合预计将达到14.3万亿坚戈，并增至16.5万亿坚戈，年净利润将超过4000亿坚戈。

根据 2025 年的统计结果，在控股公司的支持下，共有77.5万个家庭（包括1.16万个等候名单上的家庭）获得了住房。

去年，共资助了77个大型项目和2.74万个中小企业项目，扶持了131家出口型企业。7200家农业生产企业租赁了1.14万台春播设备。

董事会主席谈到了巴伊铁列克控股公司正在进行的转型以及新的长期发展战略。该项目旨在向积极主动的投资控股模式转型，以实现有效的资产管理，为潜在企业创造有利条件，并提高居民的生活质量。

此外，总统还听取了若干投资项目进展情况的汇报。计划在年底前向投资委员会提交26个旨在促进进口替代、出口和基础设施发展的项目，供其审议。

最后，国家元首强调了确保经济可持续增长和吸引长期投资的重要性，并责成加强扶持中小企业的机制。他还特别关注增加公民住房供应的问题。