巴伊铁列克国有控股公司与中国香港工商界代表举行会谈 签署多项合作文件

（哈萨克国际通讯社讯）在中华人民共和国香港特别行政区行政长官李家超访问哈萨克斯坦期间，巴伊铁列克国有控股公司与香港工商界代表团在阿斯塔纳举行会谈，双方就投资合作、联合项目开发以及重点领域融资等议题进行了深入交流。

会谈期间，巴伊铁列克国有控股公司董事会主席鲁斯塔姆·卡拉霍伊辛（Рустам Қарагойшин）介绍了公司的业务情况及其在国家经济发展中的作用。

他说，2025年末，巴伊铁列克国有控股公司总资产达到400亿美元。2025年，公司向哈萨克斯坦经济注入超过210亿美元资金，支持实施100多个大型项目，并为数千家中小企业和农业生产者提供融资支持。

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香港方面共有来自70家领先企业以及中国内地17个省份企业的代表出席会议。代表团成员涵盖金融、物流、创新科技、绿色能源、采矿、生物制药以及媒体等多个领域。

香港特别行政区行政长官李家超在发言中表示，投资合作能够为双方带来共同利益。

他说：

“我四年前上任时成立了香港首家投资公司。公司运营成果显著，但我们的目标不仅仅是获取额外收益，更希望通过投资促进对香港长期发展具有重要意义的产业成长。”

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香港机场管理局行政总裁林天福（Fred Lam）则在会上重点介绍了哈萨克斯坦的区位和交通优势。

他表示，希望进一步加强与哈萨克斯坦合作伙伴的协作。哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心，在连接欧洲和亚洲市场方面具有独特优势，尤其是在航空货运领域潜力巨大。

对此，鲁斯塔姆·卡拉霍伊辛表示，巴伊铁列克国有控股公司同样高度关注物流和航空枢纽建设领域的发展。

他说：

“目前我们持有阿拉木图国际机场15%的股份，因此对于物流产业和航空枢纽建设方向也抱有浓厚兴趣。”

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会谈结束后，巴伊铁列克国有控股公司分别与中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited）和香港投资推广署（Invest Hong Kong）签署合作备忘录。

与此同时，巴伊铁列克旗下哈萨克斯坦开发银行与渣打银行香港分行（Standard Chartered Hong Kong）也签署了合作备忘录。

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值得一提的是，此次是中国香港特别行政区行政长官首次访问哈萨克斯坦。

数据显示，2025年哈萨克斯坦与中国香港之间的贸易额达到1.788亿美元。自2005年以来，中国香港累计向哈萨克斯坦经济投资39亿美元。

双方表示，将继续深化经贸和投资合作，进一步拓展互利共赢发展空间。