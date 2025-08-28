吉尔吉斯斯坦库姆托尔金矿回归国有后迎来首个地下开采项目

消息称，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫强调，库姆托尔金矿回归国有是国家历史上的重要里程碑。

—库姆托尔金矿地下黄金开采项目已正式启动。这一举措不仅是国家采矿史上的新阶段，也是保护环境和冰川的重要一步。-扎帕罗夫表示。

他指出，库姆托尔的地下开采原应在 20 年前启动，但当时持有该矿的外资企业与前政府达成秘密协议，选择了成本更低但破坏性更大的露天开采，对当地冰川造成严重损害。

直到 2022 年 8 月 23 日，库姆托尔金矿才被完全收归国有。根据规划，该矿的开采期为 17 年，黄金地质储量约 147 吨。自 2021 年 5 月以来，“库姆托尔黄金公司”的收入已达 34.45 亿美元。

—库姆托尔金矿前景广阔，未来 40 至 50 年将继续造福国家。-扎帕罗夫强调。

消息指出，今年，黄金价格显著上涨。五年前，每克黄金价格仅为 1.5 万坚戈，而如今已超过 4.8 万坚戈。根据世界黄金协会的数据，今年各国央行也加大了黄金储备的购买力度。截至今年 6 月，乌兹别克斯坦中央银行是全球最大的黄金买家。

【编译：阿遥】