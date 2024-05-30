参议院通过《有机产品生产及其流通法案》 旨在促进有机产品市场的发展

据该委员会主席阿尔曼·沃帖古罗夫介绍，这一法案旨在完善有机产品生产和流通领域的立法，促进国内有机产品市场的形成和发展，鼓励国内食品生产商生产有机产品，提高其在国际市场上的竞争力。

沃帖古罗夫指出，法案还规定了有机产品生产过程的认证程序，这种做法可以有效规范生产流程，并符合国际惯例。此外，法案还明确了暂停和撤销认证证书的依据。

据沃帖古罗夫介绍，法案规定，有机产品生产商可以根据合伙协议进行集体认证，这将促进有机产品生产商之间的合作与整合，从而有效降低个体认证成本。

他表示，为了有效打击有机产品造假，法案还规定了对有机产品进行标识。只有获得认证证书的有机产品才能使用这种标识，并在其广告中使用“有机”一词。

沃帖古罗夫补充说，为了将有机农业作为农业综合体中一个重要的发展方向，法案还增补了一条关于加强对有机产品生产及流通领域科技支持的条款。

【编译：阿遥】