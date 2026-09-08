哈萨克斯坦研究放宽准国有债券场外交易税收限制

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦拟对在证券交易所场外进行的准国有部门债券交易实行统一税收政策。政府新闻处表示，相关提议已获得原则性支持。

这一问题在由副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林主持的《税法典》实施项目办公室第27次会议上进行了讨论。

目前，哈萨克斯坦正在研究通过欧洲清算银行（Euroclear）和明讯银行（Clearstream）等国际托管结算系统，进一步扩大外国投资者对哈萨克斯坦准国有部门债券的投资渠道。预计，此类证券的主要持有人将包括非居民投资者。

不过，现行税法对于部分场外交易的资本利得税收安排尚未完全统一。

哈萨克斯坦国家银行副行长阿丽娅·莫尔达别科娃表示，如果非居民投资者在哈萨克斯坦证券交易所出售准国有部门债券，其因证券升值获得的收入可享受免税待遇。

- 但如果这些证券随后在哈萨克斯坦证券交易所以外出售，现行法律并未规定相同的税收待遇。 - 莫尔达别科娃说。

随着通过Euroclear和Clearstream等国际基础设施进行的交易不断增加，这一问题的重要性也日益上升。

在Euroclear和Clearstream系统内，非居民投资者之间的交易并不通过哈萨克斯坦本国的交易和结算基础设施完成。如果非居民投资者与哈萨克斯坦市场参与者进行场外交易，即OTC交易，则目前无法享受通过证券交易所组织市场交易所适用的相关税收优惠。

目前，哈萨克斯坦准国有部门主体发行并流通的坚戈计价债券规模约为17.6万亿坚戈。

考虑到2026年前8个月非居民投资者在政府证券中的平均占比为8.1%，其对准国有部门债券的潜在投资规模可能达到约1.4万亿坚戈。

政府认为，交易所内外交易适用不同税收政策，可能对外国投资者形成额外障碍，并限制准国有部门债券通过国际托管结算基础设施扩大流通的潜力。

经讨论，项目办公室成员原则上支持，对符合条件的场外债券交易中因证券价值上涨取得的收入免征相关税款。

国家经济部将与财政部共同研究并完善税收法律所需的具体修订内容。相关工作结果将另行向市场参与者公布。