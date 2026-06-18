美国与伊朗签署60天和平谅解备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）据英国广播公司（BBC）报道，美国总统唐纳德·特朗普和伊朗外交部确认，美国与伊朗已签署一份为期60天的和平谅解备忘录，旨在延长停火并为达成最终和平协议创造条件。

特朗普在与法国总统埃马纽埃尔·马克龙于凡尔赛宫举行会晤后表示，相关文件已经签署。伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬也签署了该备忘录。

根据美国政府公布的内容，备忘录将现有停火安排再延长60天，并涵盖停止地区军事行动、开放霍尔木兹海峡、推动伊朗重建与经济发展以及核问题合作等内容。

备忘录主要内容包括：立即停止包括黎巴嫩在内的地区军事行动；美国在30天内解除对伊朗港口实施的海上封锁，并在最终和平协议签署后30天内撤离部署在伊朗边境附近的美军；允许船只未来60天内免税通过霍尔木兹海峡；推动制定长期航运安排；设立总规模不少于3000亿美元的伊朗重建与发展计划；逐步解除针对伊朗的制裁；以及确保伊朗不研发和获取核武器，并在处理浓缩铀问题上开展合作。

不过，美国官员强调，该备忘录并非最终和平协议，其执行情况将取决于伊朗是否履行相关承诺。美国方面同时表示，关于解除制裁和重建计划等具体安排仍需进一步协商确定。

美国官员还指出，备忘录本身并未对美国构成法律义务。关于规模3000亿美元的伊朗重建与发展计划，美国承诺将与地区伙伴共同推动相关方案，但并未承诺直接提供全部资金。

2月28日爆发的美伊冲突及相关军事行动已造成数千人伤亡，并引发地区安全和能源市场震荡。分析人士认为，此次签署和平备忘录有助于缓解地区紧张局势，但双方能否在未来60天内达成最终和平协议仍有待观察。