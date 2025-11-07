哈国与俄气延长合作期限25年 确保全国三分之一人口供气

—是的，10 月 8 日，俄罗斯天然气工业股份公司与哈萨克斯坦签署了具有约束力的协议。根据协议，未来 25 年内，卡拉恰甘纳克气田的天然气将在奥伦堡加工厂进行处理。从奥伦堡返回的商品天然气将为全国约三分之一的人口提供能源，总量约为 73 亿至 75 亿立方米。-他在回答能源专家努尔兰·朱马古洛夫提问时表示。

加玛吾沃夫还透露，他曾于 9 月初访问了 Gazprom 位于奥伦堡的天然气加工厂。

—事实上，那座工厂非常老旧，已运营了 54 年，几乎濒临报废。正因如此，俄罗斯天然气工业股份公司建议我们重新审议加工费用。他们计划利用新增费用，在未来 5 至 6 年内完成工厂的现代化改造，以确保未来 25 年能够持续加工卡拉恰甘纳克的天然气。对此，我们表示同意。-他说。

他还指出，这一决定与哈萨克斯坦国内天然气加工能力不足直接相关。

—毫无疑问，加工费用会有所上涨。但与我们正在推进的其他项目相比，奥伦堡方面提供的价格仍然更为合理。比如，计划在扎瑙津建设的天然气加工厂，目前提出的加工费已达每立方米 85 美元。而奥伦堡的费用不会立即全面上调，而是将在未来 25 年内逐步调整。诚然，这项协议会影响 QazaqGaz 商品天然气的自成本，但它能够确保国家能源安全。同时，原气——也就是未经加工的天然气——价格将保持不变。-加玛吾沃夫强调。

